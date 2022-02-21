Настя Каменських є однією з найстильніших артисток українського шоу-бізнесу. Вона виглядає бездоганно не лише на сцені, а й у повсякденному житті.

Дивіться також В атласній сукні: Настя Каменських зачарувала вечірнім образом

Повсякденний образ Насті Каменських

Виконавиця опублікувала фото, яке зробила в атмосферній студії. Знаменитість постала перед камерою у білій футболці та трендових коричневих штанах з білими смугами збоку. На плечі накинула білий светр, який легко зав'язала навколо шиї.

Волосся Каменських вклала у фірмові кучері, які забрала набік. На обличчі цього разу зробила легкий макіяж зі стрілками на повіках, що намалювала коричневими тінями та блиском на губах. У вухах артистки були лаконічні сережки. Атмосферності образові NK додало те, що вона була босоніж.



Повсякденний look Насті Каменських / Фото з інстаграму NK

Після відпустки в Мексиці зірка хизувалася домашнім образом. Тоді Настя сфотографувалася в білому худі з принтом, лежачи в білосніжному ліжку.

Текст публікації Насті Каменських:

Де б я не перебувала, завжди звертаю увагу на деталі. Для мене саме вони створюють атмосферу й затишок. Тому для свого будинку я з особливою любов'ю обираю кожен столик, посуд, килимок, плед, свічку, все-все.

І роблю це досить часто, оскільки люблю "освіжати" інтер'єр, приносити в дім і своє життя щось нове, цікаве.

Розкажіть, а які деталі в будинку створюють затишок особисто для вас?