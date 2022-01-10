З чоловіком і двома доньками: Тоня Матвієнко показала рідкісне сімейне фото

Чимало артистів у новорічну ніч працювали. Не стала винятком Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян. Подружжя виступало в Яремче, однак це не завадило відсвяткувати Новий рік по-сімейному. До пари приєдналися доньки Тоні.

Виконавиця рідко показує сімейні світлини, на яких зображена не лише з чоловіком, але й з дітьми. У святковий період Тоня зробила виняток.

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Тоня Матвієнко показала рідкісне фото з двома доньками

У новорічну ніч Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян співали в одному з найкращих готелів Яремче. Там закохані також відзначили Різдво. До подружжя приєдналася 6-річна донька Ніна та 23-річна Уляна, яку Тоня народила в попередніх стосунках. Усі четверо позували в красивому національному вбранні, що додало фотографії особливої атмосфери та святковості.

На обличчях Тоні, її коханого та доньок сяяли усмішки. Видно, що вони щасливі провести святковий період і початок Нового року всі разом, у такій компанії. Матвієнко зізналася, що вона наповнилася атмосферою гір, снігу та різдвяних пісень.



Тоня Матвієнко з чоловіком і доньками / Фото з інстаграму співачки