З чоловіком і дітьми: Ольга Фреймут зворушила рідкісним сімейним фото

Успішна українська телеведуча й журналістка Ольга Фреймут поділилась з шанувальниками новим фото. На світлині зображена вся сім'я зірки - 3 дітей та чоловік Володимир Локотко.

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут рідко ділиться кадрами з дітьми та чоловіком. Та цього разу зірка оприлюднила на сторінці в інстаграмі зворушливу сімейну світлину.

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Сімейне фото Ольги Фреймут

Зіркова родина позувала у чуттєвій фотосесії. Телеведуча сиділа по центру на кріслі й тримала на колінах молодшу доньку Євдокію. Володимир Локотко тримав за руки сина Валерія.

По правий бік від матусі стояла найстарша донька Злата, яка народилась від попередніх стосунків із британцем Нілом, одягнена в стильну білу блузку та картату спідницю.

Натомість Ольга Фреймут приміряла схожу білосніжну сорочку й класичні чорні штани. Образ доповнював масивний ланцюжок на шиї. Знаменитість розпустила волосся й вклала його пишними локонами. На обличчі журналістка зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Ольга Фреймут з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Шанувальників підкорила нова світлина Ольги Фреймут з сім'єю. Фото набрало 27 тисяч вподобань та безліч коментарів: