Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут редко делится кадрами с детьми и мужем. Но на этот раз звезда обнародовала на странице в инстаграме трогательную семейную фотографию.

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Семейное фото Ольги Фреймут

Звездная семья позировала в чувственной фотосессии. Телеведущая сидела по центру на кресле и держала на коленях младшую дочь Евдокию. Владимир Локотко держал за руки сына Валерия.

По правую сторону от мамочки стояла старшая дочь Злата, которая родилась от предыдущих отношений с британцем Нилом, одета в стильную белую блузку и клетчатую юбку.

При этом Ольга Фреймут примерила похожую белоснежную рубашку и классические черные брюки. Образ дополняла массивная цепочка на шее. Знаменитость распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице журналистка сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.



Ольга Фреймут с мужем и детьми / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Поклонников покорила новая фотография Ольги Фреймут с семьей. Фото набрало 27 тысяч предпочтений и множество комментариев: