Чоловіки Памели Андерсон: за кого виходила заміж голлівудська акторка

Голлівудська акторка Памела Андерсон оголосила, що розлучається з п'ятим чоловіком. Це сталося через рік після весілля. За кого актриса виходила заміж і чи довгими були ці союзи – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

Романи Памели Андерсон часто переростали у сімейні стосунки. За своє життя акторка 6 разів йшла під вінець. З ким саме вона будувала союз – читайте далі.

Зверніть увагу Через рік після одруження: Памела Андерсон розлучається з п'ятим чоловіком

Чоловіки Памели Андерсон

Томмі Лі

У 1995 році Памела вперше вийшла заміж. Тоді її обранцем став рокер Томмі Лі. Того ж року акторка вперше завагітніла, однак в неї стався викидень. Шлюб Андерсон і Лі тривав 3 роки і за цей час у пари народилося двоє синів – Брендон Томас Лі (1996) та Ділан Джаггер Лі (1997).



Томмі Лі та Памела Андерсон / Фото Getty Images

Кід Рок

Другим чоловіком актриси також став рокер – Кід Рок. У 2006 році закохані зіграли розкішне весілля на яхті в Сен-Тропе. У листопаді того ж року в Андерсон стався другий викидень, а наступного року пара розлучилася.



Кід Рок і Памела Андерсон / Фото Getty Images

Рік Саломон

Двічі Андерсон виходила заміж за кінопродюсера Ріка Саломона. Закохані були разом з 2007 по 2008 роки та з 2014 по 2015.



Рік Саломон і Памела Андерсон / Фото Getty Images

Джон Пітерс

У січні 2020 року Памела Андерсон таємно вийшла заміж за продюсера Джона Пітерса. Історія цієї пари досить довга та заплутана. Вони познайомилися у 1989 році, потім розійшлися, а відновили стосунки наприкінці 2019 року. Через декілька місяців одружилися. Та вже 1 лютого 2020 року, менше, ніж через два тижні після весілля, оголосили про розлучення. Згодом з'ясувалося, що вони не були одружені офіційно.



Памела Андерсон і Джон Пітерс / Фото internewscast.com

Ден Гейгерст

На карантині, який виник через пандемію коронавірусу, Памела Андерсон закрутила роман з охоронцем Деном Гейгерстом. Перед Різдвом 2020 року вони таємно одружилися. Та й цей союз знаменитості був недовгим. Вже через рік після таємного весілля стало відомо, що Памела та Ден розлучаються.



Ден Гейгерст і Памела Андерсон / Фото з інстаграму rastasanctuary