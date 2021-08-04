Розповідав про дитину, – модель, яка відпочивала з чоловіком Євгенії, прокоментувала скандал

4 серпня 2021 , 18:39
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Джерело:

Daily Mail

Чоловік принцеси Євгенії втрапив у скандал під час відрядження на острові Капрі. Джека Бруксбенка заскочили на яхті з трьома моделями. Одна з красунь, яка засмагала топлес, пояснила ситуацію та публічно вибачилася перед королівським подружжям.

Італійська модель Еріка Пелосіні – одна з трьох жінок, які відпочивали на яхті в компанії Джека Бруксбенка. Саме на неї звалилось найбільше хейту в мережі, адже красуня дозволила собі засмагати топлес перед одруженим чоловіком. Відтак, дівчина поспішила виправдатися перед публікою. 

Важливо Чоловіка принцеси Євгенії заскочили на яхті в компанії трьох моделей

Я ніколи не ходжу топлес, але моє бікіні намокло. Я вирішила його зняти. Мені шкода, якщо я заподіяла якісь незручності принцесі Євгенії та Джеку. Мені не варто було бути топлес, 
– заявила Еріка Пелосіні. 

Модель усвідомлює, що фото Джека Бруксбенка з трьома жінками в бікіні призвели до поспішних висновків громадськості – скандальні кадри інтерпретували неправильно. 

  • Еріка Пелосіні назвала Джека Бруксбенка колегою та хорошим другом.
  • За її словами, чоловік принцеси Євгенії нібито розповідав про дружину, сина й показував їхні спільні фото. 

"Ми були там як друзі та колеги по роботі, провівши чудовий день під італійським сонцем. Джек – мій дуже хороший друг, я знаю його кілька років. Він товаришує і з двома іншими жінками", – розповіла манекенниця. 

Чоловік принцеси Євгенії з моделлю / Фото з інстаграму Марії Буччеллаті

Джек розповідав про свою дитину і показував нам його фото. Він сказав нам, що йому дуже сумно перебувати далеко від принцеси Євгенії та сина,
– додала модель. 

Еріка Пелосіні зазначила, що скандальні фото вони з Джеком обговорили вже в аеропорту. Він заявив, що їй не варто цим перейматися. З його слів модель зробила висновок: у них з принцесою Євгенією місці стосунки. 

Зауважимо, ані Джек Бруксбенк, ані принцеса Євгенія не коментують скандал. Тоді як мама принцеси Євгенії заступилася за зятя. За словами Сари Йоркської, він "виконував свою роботу". 
Автор: Марина Джура