Чоловік художниці Євгенії Гапчинської, який служить в ЗСУ, отримав поранення на фронті

З початком повномасштабного вторгнення чоловік відомої української художниці Євгенії Гапчинської захищає Україну. Втім, днями знаменитість поділилася, що її коханий поранений.

Вона поширила світлину чоловіка-військового з перебинтованою рукою. Євгенія зазначила, що Дмитро отримав травми внаслідок вибуху ворожої міни.

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Чоловіка Євгенії Гапчинської поранили на фронті

Художниця поширила фотографії коханого. На одній з них він сидів у військовій формі з перебинтованою рукою. Чоловік виглядав втомленим. Водночас на другій світлині Дмитро сфотографувався в оливковій кофті на тлі синьо-жовтого та червоно-чорного прапорів.Військовий виглядав значно краще, він усміхався.

Дімочка поранений. Міна,

– написала Гапчинська.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією шанувальники висловили співчуття військовослужбовцю та побажали йому швидкого одужання.

"Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре";

"Нехай рани загояться швидко, нехай війна закінчиться перемогою";

"Одужання, низький уклін захисникові";

"Якнайшвидшого одужання. Божої опіки та захисту для нього";

"Тримайтеся наші дорогенькі. Дякуємо Дмитру за нашу Україну";

"Швидкого одужання. Тримайтеся".

Чоловік Євгенії Гапчинської на фронті

Дмитро з 2014 року активно захищає Україну від російських окупантів. Зокрема, він успішно пройшов АТО. Тож, коли почали поширюватися чутки про неминучу російську атаку, він приготувався знову сумлінно служити.

Художниця поділилася, що її коханий сильно змінився за час великої війни. Дмитро схуд на 15 кілограмів та втратив шість зубів.



Чоловік Євгенії Гапчинської на фронті / Фото з інстаграму художниці