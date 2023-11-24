Вона поширила світлину чоловіка-військового з перебинтованою рукою. Євгенія зазначила, що Дмитро травми внаслідок вибуху ворожої міни.
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Чоловіка Євгенії Гапчинської поранили на фронті
Художниця поширила фотографії коханого. На одній з них він сидів у військовій формі з перебинтованою рукою. Чоловік виглядав втомленим. Водночас на другій світлині Дмитро сфотографувався в оливковій кофті на тлі синьо-жовтого та червоно-чорного прапорів.Військовий виглядав значно краще, він усміхався.
Дімочка поранений. Міна,
– написала Гапчинська.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією шанувальники висловили співчуття військовослужбовцю та побажали йому швидкого одужання.
- "Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре";
- "Нехай рани загояться швидко, нехай війна закінчиться перемогою";
- "Одужання, низький уклін захисникові";
- "Якнайшвидшого одужання. Божої опіки та захисту для нього";
- "Тримайтеся наші дорогенькі. Дякуємо Дмитру за нашу Україну";
- "Швидкого одужання. Тримайтеся".
Чоловік Євгенії Гапчинської на фронті
- Дмитро з 2014 року активно захищає Україну від російських окупантів. Зокрема, він успішно пройшов АТО. Тож, коли почали поширюватися чутки про неминучу російську атаку, він приготувався знову сумлінно служити.
- Художниця поділилася, що її коханий сильно змінився за час великої війни. Дмитро схуд на 15 кг схуд та втратив шість зубів.
Чоловік Євгенії Гапчинської на фронті / Фото з інстаграму художниці