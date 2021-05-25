Журналісти викрили чоловіка Олі Цибульської: емоційна реакція співачки

Ведуча та співачка Оля Цибульська ретельно оберігає свого чоловіка від публічності. Однак днями журналісти викрили, ким є і чим займається її таємничий обранець. На інформацію, яка розлетілася мережею, відреагувала сама зірка.

Донедавна про чоловіка Олі Цибульської було відомо вкрай мало. Вона розповідала лише те, що разом вони зі шкільних років, а одружені майже сім років. Однак журналісти видання "Гордон" з'ясували, що обранцем знаменитості є ексдепутат Радивилівської міської ради Сергій Грисюк.

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У декларації, яка оприлюднена у зв'язку із закінченням депутатських повноважень, Сергій вказує дружиною Ольгу Цибульську-Грисюк, а сином – Нестора Грисюка. Відомо, що чоловік є директором ТОВ "Радивилівмолоко".

Реакція Олі Цибульської на викриття чоловіка

Співачка зізналася, що спочатку хотіла оминути увагою викриття свого чоловіка, однак інформація набула такого резонансу, що змовчати вона не змогла. Так, Цибульська переконана, що особистість її чоловіка журналістам "злила" людина з близького оточення, яка хотіла зіпсувати репутацію артистки. Схоже, зірка здогадується, хто міг піти на такий крок.

Хтось злив нібито правдиву інформацію про мого чоловіка, який принципово не хоче бути публічним. Цей хтось дуже добре знає нашу сім'ю, цей хтось дуже добре знає, наскільки це для мене сакральна тема. Наскільки це для мене важлива таємниця, яку я, як мудра жінка, оберігаю,

– емоційно заявила Оля Цибульська.

Однак називати ім'я ймовірного інформатора публічно вона не стала. "Я не хочу зараз робити якісь заяви, когось звинувачувати. Я просто хочу вам сказати, що сім'я й надалі для мене лишається найважливішим у житті і я далі буду її оберігати", – продовжила співачка.

Вона додала, що коли вони з чоловіком будуть готові вийти в люди, запросити журналістів до свого дому, показати своє ліжко і холодильник, то обов'язково це зроблять.