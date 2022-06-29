Чоловіка Кортні Кардашян екстрено госпіталізували: його донька просить молитися
Джерело:твітер Тревіса Баркера
Світська левиця Кортні Кардашян нещодавно вийшла заміж за музиканта Тревіса Баркера. 28 червня чоловіка терміново госпіталізували. У твітері він залишив моторошне повідомлення.
46-річний артист має проблеми зі здоров'ям. Після огляду лікарі вирішили, що йому потрібна термінова госпіталізація. Тревіс перебуває в медичному центрі Cedars-Sinai, що розташований у Лос-Анджелесі.
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Чоловіка Кортні Кардашян госпіталізували
Баркер активний у твітері. Коли він відчув, що почувається погано, залишив там повідомлення, яке злякало шанувальників. Чоловік написав: "Боже, врятуй мене".
Донька барабанщика в інстаграмі просить молитися за батька. Наразі невідомо, що саме сталося з артистом, не коментує стан його здоров'я і дружина Кортні Кардашян.
Тревіса Баркера госпіталізували / Скриншот інстаграм-сторіс доньки музиканта
Що відомо про Тревіса Баркера
- 46-річний американський барабанщик каліфорнійського панк-рок гурту Blink 182. Також Тревіс є барабанщиком музичних колективів +44, Transplants, Expensive Taste, Goldfinger.
- До гурту Blink 182 Тревіс приєднався у 1998 році, після відходу Скота Рейнора, прямо перед записом альбому Enema Of The State (хоча пісня Mutt була записана зі Скотом перед його відходом).
- Зараз чоловік втретє одружений. 22 травня артист одружився з 43-річною світською левицею Кортні Кардашян. Весілля відбулося в Італії.
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