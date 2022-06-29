Чоловіка Кортні Кардашян екстрено госпіталізували: його донька просить молитися

Світська левиця Кортні Кардашян нещодавно вийшла заміж за музиканта Тревіса Баркера. 28 червня чоловіка терміново госпіталізували. У твітері він залишив моторошне повідомлення.

46-річний артист має проблеми зі здоров'ям. Після огляду лікарі вирішили, що йому потрібна термінова госпіталізація. Тревіс перебуває в медичному центрі Cedars-Sinai, що розташований у Лос-Анджелесі.

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Чоловіка Кортні Кардашян госпіталізували

Баркер активний у твітері. Коли він відчув, що почувається погано, залишив там повідомлення, яке злякало шанувальників. Чоловік написав: "Боже, врятуй мене".

Донька барабанщика в інстаграмі просить молитися за батька. Наразі невідомо, що саме сталося з артистом, не коментує стан його здоров'я і дружина Кортні Кардашян.



Тревіса Баркера госпіталізували / Скриншот інстаграм-сторіс доньки музиканта

Що відомо про Тревіса Баркера

46-річний американський барабанщик каліфорнійського панк-рок гурту Blink 182. Також Тревіс є барабанщиком музичних колективів +44, Transplants, Expensive Taste, Goldfinger.

До гурту Blink 182 Тревіс приєднався у 1998 році, після відходу Скота Рейнора, прямо перед записом альбому Enema Of The State (хоча пісня Mutt була записана зі Скотом перед його відходом).

Зараз чоловік втретє одружений. 22 травня артист одружився з 43-річною світською левицею Кортні Кардашян. Весілля відбулося в Італії.

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