Чоловіка Кортні Кардашян екстрено госпіталізували: його донька просить молитися

29 червня 2022 , 13:30
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Джерело:

твітер Тревіса Баркера

Світська левиця Кортні Кардашян нещодавно вийшла заміж за музиканта Тревіса Баркера. 28 червня чоловіка терміново госпіталізували. У твітері він залишив моторошне повідомлення.

46-річний артист має проблеми зі здоров'ям. Після огляду лікарі вирішили, що йому потрібна термінова госпіталізація. Тревіс перебуває в медичному центрі Cedars-Sinai, що розташований у Лос-Анджелесі. 

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Чоловіка Кортні Кардашян госпіталізували

Баркер активний у твітері. Коли він відчув, що почувається погано, залишив там повідомлення, яке злякало шанувальників. Чоловік написав: "Боже, врятуй мене". 

Донька барабанщика в інстаграмі просить молитися за батька. Наразі невідомо, що саме сталося з артистом, не коментує стан його здоров'я і дружина Кортні Кардашян. 


Тревіса Баркера госпіталізували / Скриншот інстаграм-сторіс доньки музиканта 

Що відомо про Тревіса Баркера

  • 46-річний американський барабанщик каліфорнійського панк-рок гурту Blink 182. Також Тревіс є барабанщиком музичних колективів +44, Transplants, Expensive Taste, Goldfinger. 
  • До гурту Blink 182 Тревіс приєднався у 1998 році, після відходу Скота Рейнора, прямо перед записом альбому Enema Of The State (хоча пісня Mutt була записана зі Скотом перед його відходом).
  • Зараз чоловік втретє одружений. 22 травня артист одружився з 43-річною світською левицею Кортні Кардашян. Весілля відбулося в Італії. 

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Автор: Христина Кобак