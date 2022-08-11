Українська співачка NAVKA познайомилась з чоловіком-військовим вже після 2014 року. Він захищав країну під час війни на Донбасі, і робить це зараз.

До слова "Щоб вбити руский мір": Олексій Дурнєв емоційно закликає відмовитися від "контенту для бидла"

NAVKA розповіла про чоловіка у ЗСУ

"Коли мій чоловік захищав Україну у 2014 – 2015 роках, я його ще не знала. В принципі наше знайомство – це був результат війни: мого волонтерства і його служби", – розповіла артистка.

NAVKA зізналась, що всі роки потому її коханий натякав, що їм доведеться розлучитися знову. Так воно й сталося.

Звісно, я дивно сприймала це: "Чому? Навіщо?". Перші такі розмови були сльозливі, але далі я сприймала їх все холодніше. Коли настав момент вторгнення, коли росія почала нас бомбити, ми прощалися якось так поспіхом. Хоча Київ покинули не одразу. Не було сліз при прощанні,

– поділилась зірка.

Повне інтерв'ю з NAVKA читайте в рамках проєкту Інтерв'ю24

"Просто обнялись, зробили фото на згадку. Я їхала з Києва в Чернівці, він їхав у свій військовий підрозділ. Лише шляхом Київ – Чернівці я пів дороги проридала, а мій син Максим тримав мене мовчки за руку".



NAVKA / Фото пресслужби

Як чоловік NAVKA передбачив війну

NAVKA зізнається, що їй складно переживати розлуку, але вона вірить у те, що з ним все буде добре. Адже її чоловік – справжній стратег.

"Мені легше все це переживати, знаючи його всі здібності. Він насправді останній рік дивився дуже багато відео, я лиш зараз розумію, до чого він то дивився. Він вивчав всі види літаків, усе що літає, що і коли було випущено, які його слабкі моменти. Іноді, я думала “Боже, скільки можна дивитись це все". Зараз я розумію, що це все була в тому числі підготовка".

Хоча в нас під диваном і так була сумка з військовою амуніцією, за тиждень до вторгнення Сергій позамовляв собі багато всіляких речей, які необхідні для виживання в полях. Правда, навіть мій чоловік не думав, що вторгнення буде аж таким нахабним і нелюдським,

– зауважила співачка.

NAVKA додала, що іноді вона сумнівається у тому, чи справді в коханого все добре. "Але я знаю, що він у мене настільки розумний стратег, що з ним все буде добре".