Чоловік Олі Полякової виїжджав за кордон під час воєнного стану: пояснення співачки

Співачка Оля Полякова, повернувшись з-за кордону запевняє, що її чоловік постійно під час війни був в Україні. Однак з'ясувалося, що він все-таки виїжджав за кордон. Коли і для чого – дізнавайтеся далі.

Оля Полякова до початку липня перебувала за кордоном. Туди вона виїхала з доньками, а чоловік залишився в Україні, вступив до лав територіальної оборони. Але тепер з'ясувалося, що Вадим все-таки виїжджав з України під час воєнного стану.

Читайте також У спальні – величезний автомат, – Оля Полякова про чоловіка в теробороні

Чому чоловік Полякової виїжджав за кордон

Коли новина про виїзд Вадима за кордон набула розголосу, Оля поділилася деталями. За словами артистки, він отримав всі необхідні дозволи на виїзд і 29 червня приїхав за нею та доньками до Праги. Там сім'я пробула три дні. Вадим побував на двох концертах дружини й 3 липня вони разом вирушили в Україну.

Я прошу вас, люди, не розганяйте гі*но на вентилятор. Огидно на це дивитись,

– емоційно висловилася Полякова.

Виконавиця додала, що її коханому вже виповнилося 60 років і він може виїжджати за кордон. Але Вадим все одно залишається в Україні, готовий захищати її зі зброєю в руках.

І всі, хто каже фігню та розганяє хейт, закрийте роти. Ідіть у дупу! І ще одне – він в Україні. Як був, так і є. І нікуди не збирається. Тому можете зустрітись з ним особисто. Він уміє з такими говорити. Побачу, які ви сміливі,

– підсумувала співачка.

Оля Полякова розповідала, як на початку війни думала скористатися зірковістю, вмовляла прикордонників пропусти за кордон чоловіка. Вона плакала, казала, що має двоє дітей, але працівники прикордонної служби були категоричними та лише сказали співачці прощатися з коханим.