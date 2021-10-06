Чоловік Наталки Денисенко зізнався про можливе поповнення в родині

Українські актори Наталка Денисенко та Андрій Федінчик виховують 4-річного сина. Та нещодавно Федінчик зізнався, що разом з дружиною задумується про поповнення в сім'ї.

Зіркове подружжя Андрія Федінчика і Наталки Денисенко вважається одним з найкрасивіших в українському кіно. Вони виховують сина Андрія, якому тиждень тому виповнилося чотири роки. За лаштунками "Хто зверху?" пара розповіла, чи планує поповнення в родині.

Цікаво Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки заробляє за один знімальний день

Андрій Федінчик розповів про можливе поповнення

Актор зізнався, що подружжя й справді мріє про ще одну дитину, але не більше. Адже він з дружиною має щільний робочий графік.

"Ми хочемо двох дітей. А ось більше поки не плануємо, тому що у нас щільний графік. Великій родині потрібно приділяти багато часу. Ми іноді самі розуміємо, що синові даємо недостатньо уваги, але вже як є. Дитину допомагає виховувати Наталчина мама. Вона з ним з дитинства, і він з нею спокійно залишається", – поділився Федінчик.

4-річний син подружжя не засмучується тим, що він єдина дитина в сім'ї.

Взагалі не говорить про братика або сестричку. Ми пару раз його запитали, чи хотів би когось, він сказав "так" і залишив цю тему. Насправді син відчужено поводиться з дітьми, не можу сказати, що без компанії не може. Він самодостатній хлопчик, сам грає, сам щось вигадує,

– розповів Андрій Федінчик.



Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / Фото з інстаграму Андрія Федінчика

Історія кохання Андрія Федінчика та Наталки Денисенко