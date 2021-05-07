Чоловік Катерини Кухар розповів, як навмисно травмувався заради коханої

Український танцівник Олександр Стоянов у новому інтерв'ю розповів про початок стосунків з Катериною Кухар. Заради коханої одного разу чоловік спеціально зламав руку.

Чоловік Катерини Кухар поділився історією, яка сталась вже доволі давно. Тоді Олександр Стоянов навмисно зламав собі руку, щоб залишитися з коханою.

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Олександр Стоянов розповів про травму заради кохання

Танцівник не хотів їхати на гастролі, однак вибору в нього не було. Тому він вирішив навмисне травмуватися.

"Це історія кохання і дурості юнацької. Мені потрібно було їхати на гастролі, я не хотів, але це потрібно було зробити в наказовому порядку. А у мене ейфорія, любов. І я подумав: якщо не можна відмовитися, то доведеться зробити так, щоб мене не взяли", – розповів Олександр Стоянов.

За словами чоловіка судді "Танців з зірками", у нього були міцні кістки. Та Стоянов зміг пошкодити собі сухожилля і зв'язки.

Спочатку бив об бетонний кут. Потім стало боляче, обмотав рушником – під окріп. У мене ж радники, 10 пацанів в роздягальні. Нічого не спрацьовує. Потім пішов на репетицію, роблю пірует і такий спеціально об кут рояля,

– зізнався Олександр Стоянов.

Танцівник добився свого і все-таки вирушив до лікаря, а не на гастролі.

Інтерв'ю з Олександром Стояновим: дивіться відео онлайн

Стосунки Катерини Кухар та Олександра Стоянова