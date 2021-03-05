Хотів пику набити, – Ілона Гвоздьова розповіла, як чоловік реагував на її конфлікт з Остапчуком

Два роки тому Ілона Гвоздьова брала участь в "Танцях з зірками" в парі з Володимиром Остапчуком. Саме під час зйомок проєкту ведучий оголосив про розлучення з дружиною Оленою Войченко. Його партнерка публічно підтримала жінку та гнівно висловлювалась про шоумена, адже він забруднив її репутацію та спровокував проблеми з чоловіком.

Ілона Гвоздьова знає, що в пресі та мережі ширилися чутки, що саме вона причетна до розлучення Володимира Остапчука й нібито зруйнувала міцний 12-річний шлюб. Танцівниця не приховує, що просила зіркового партнера спростувати скандальні припущення, однак він відмовлявся робити будь-які привселюдні заяви про особисте життя та пояснювати причину розриву.

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"Поставити крапку можеш лише ти. Якщо зараз у всій цій історії навколо тебе почну щось коментувати я, це виглядатиме так, ніби я виправдовуюся. Це можеш сказати лише ти… Ти маєш пояснити, хто я у всій цій історії", – пригадала знаменитість свої слова. Натомість Володимиру Остапчуку було байдуже, що думатимуть глядачі та як преса роздуватиме скандал.

Ілона Гвоздьова про реакцію чоловіка на скандал з Остапчуком

Відтоді вона вирішила не вплутувати свою сім'ю в шоу-бізнес, адже на тлі розлучення шоумена в зірки загострилися стосунки з чоловіком Іваном. Якщо сама танцівниця була готова до коментарів і роз'яснень в соціальних мережах, то її коханий хотів вирішити непорозуміння по-чоловічому.

Це досвід, це гартування. Чоловік, звичайно, сказав: "Навіщо мені такі твої проєкти. Танцюй як хочеш, з ким хочеш, але це не повинно стосуватися нашої сім'ї". Він хотів пику набити, в нього дуже швидко вирішуються такі питання,

– розповіла Ілона Гвоздьова.

Однак вона стримала чоловіка, адже така його реакція могла стати "призом" для преси та лише підігріла б чутки. Натомість вона публічно заявляла, що Остапчук загрався в гру "Я класний", адже не бачив нікого, крім себе. Знаменитість називала партнера "людина-л*йно року" та підтримувала його ексдружину Олену Войченко.

Ілона Гвоздьова про стосунки з Володимиром Остапчуком після "Танців з зірками"

Танцівниця відверто зізнається, що її життєві принципи та ставлення до людей йдуть в розріз зі світосприйняттям колишнього партнера по "Танцях з зірками". Вона досі вважає Володимира Остапчука самозакоханим, тому дружніх стосунків з ведучим не підтримує. З шоуменом хореографиня спілкується лише щодо робочих моментів.

Ми, звичайно, не плюємо одне одному в обличчя, дороги не переходимо. Ми всі цивілізовані люди, живемо у XXI столітті. У нас з ним нема теплих стосунків. "Привіт-бувай" по роботі – це завжди так, ми всі крутимося в одному великому шоу-бізнесі,

– зауважила танцівниця.

Варто нагадати, що розлучення Володимира Остапчука негативно вплинуло на Ілону Гвоздьову. Вона наголошувала, що ведучий завдав моральну травму їй та її родині, а також поставив пляму на репутації.