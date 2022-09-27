Чоловік художниці Гапчинської несподівано повернувся з передової: зворушлива реакція Євгенії

Чоловік художниці Євгенії Гапчинської перебував на службі в ЗСУ від 24 лютого. Дмитро несподівано повернувся з передової, чим розчулив дружину та дітей.

Зворушливими кадрами Євгенія поділилася у соціальних мережах. Художниця неймовірно щаслива і не змогла стримати сліз.

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Чоловік Євгенії Гапчинської повернувся з передової

Захисник вирішив зробити сім'ї сюрприз і не попередив, що повертається додому. Він постав перед рідними у військовій формі та з букетом ніжних хризантем. Побачивши коханого, Євгенія почала обіймати та цілувати його. А потім зворушливо сказала: "Привіт, мій зайчику".

Художниця рідко показує в соцмережах дітей, однак в особливий для сім'ї день зробила виняток. Вона опублікувала фото, на якому зображена з чоловіком та донькою Анастасією. Дівчина також тримала в руках букет красивих квітів. На обличчях сяяли усмішки.

Дякую Богу за несподівану радість! Дякую ЗСУ за наше життя!

– написала Гапчинська у публікації.

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Нагадаємо, влітку Гапчинська вперше розповіла, що її будинок під Києвом розграбували російські окупанти. Тоді вона сумувала, відрізала волосся. Але дякує Богу за те, що жива. Матеріальні речі можна відновити, а десятки тисяч людей, які полягли у цій жорстокій війні, яку розпочала росія, вже ніколи не повернуться додому.