Сем Асгарі підтвердив розлучення з Брітні Спірс: ходять чутки про зраду та аб'юз співачки

Чоловік Брітні Спірс підтвердив чутки про те, що пара розлучається після 6 років у стосунках. Тим часом у медіа продовжують обговорювати ймовірні причини їхнього розриву.

Учора мережу облетіли новини про розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі. Вже сьогодні фітнес-тренер підтвердив розрив стосунків.

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Чоловік Брітні Спірс підтвердив розлучення

Сем Асгарі опублікував інстаграм-сторіз, у якому повідомив про розлучення. Він також попросив ЗМІ бути добрішими.

Після шести років кохання і відданості одне одному ми з дружиною вирішили завершити нашу спільну подорож. Ми будемо зберігати любов і повагу, які ми відчуваємо один до одного, і я бажаю їй завжди всього найкращого. Лайно трапляється,

– написав актор.



Сем Асгарі про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

У The Guardian повідомили, що Сем Асгарі не буде оскаржувати шлюбний договір. Чутки про те, що він шантажує колишню дружину заради грошей – неправда.

Брітні Спірс начебто била коханого

, у медіа повідомляли, що Сем Асгарі шантажував Брітні Спірс заради грошей. Він хотів змінити умови шлюбного контракту.

На тлі офіційної новини про розлучення у TMZ з'явилась інформація про те, начебто Сем Асгарі був жертвою у стосунках. Брітні Спірс нібито часто била колишнього чоловіка, кусала його, а вночі залишила йому синець під оком. Цю інформацію начебто підтверджують світлини від папараці.

Також джерела повідомляють, що Брітні Спірс зрадила чоловікові. Вона одного разу начебто попросила працівника в домі зробити їй еротичні фото, але все зайшло надто далеко. Зраду Сем побачив на власні очі, як пишуть ЗМІ.