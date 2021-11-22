Чмерковський і Кухар влаштували суперечку на "Танцях з зірками": чому посварилися судді

У півфіналі проєкту "Танців з зірками" стався невеликий конфлікт між суддями. Максим Чмерковський та Катерина Кухар посперечалися через танцювальні техніки Костянтина Войтенка.

Феєричний 12 випуск "Танців з зірками" був напружений та непростий для учасників. У фінал увійшли всі три пари, однак це далося їм нелегко. Через одного з учасників судді проєкту влаштували суперечку.

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Чому виник конфлікт між Чмерковським і Кухар

Максим Чмерковський негативно висловився про виступ Костянтина Войтенка. На його думку, акторських здібностей для перемоги недостатньо, а танець бездоганним не був.

Ви чудово показали себе як танцюрист, талановитий актор, виконавець, комік і все. Проблема в тому, що я про це говорив протягом усіх тижнів, і я хочу зрозуміти чого ви ще тут досягли, у чому відбулося ваше зростання. Може, це моя особиста думка, ви класний, але що ще?

– заявив суддя.

"Де прогрес як пари? Я не знаю, як вас судити. Один із найскладніших елементів бальних танців — це партнерство, а у вас парних рухів було 20%. І не тільки в цьому танці", – додав він.

Катерина Кухар вирішила заперечити Максиму Чмерковському. Вона наголосила, що Войтенко стає досконалішим в його соло.

Макс, я з тобою не згодна, тому що він мав величезний прогрес у його варіаціях, у його соло. У цьому танці він працював на максимум своїх фізичних можливостей,

– сказала балерина.

Однак це чемпіона з латиноамериканських танців не переконало. Він підкреслив, що основа шоу – бальні танці, і проєкт не має назву "Танці будь-якого стилю соло з зірками".

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Як вважає мережа

Більшість глядачів проєкту підтримують думку Макса Чмерковського, про що пишуть в коментарях.

"Це було комічно, мило, але не танцювально";

"Що це взагалі було?";

"Це був танець?";

"Це танець для перших ефірів, ніяк не для півфіналу";

"Чмерковський сказав дуже правильні слова щодо танців цієї пари";

"Танцю не було взагалі, мені не сподобалося";

"Яка роль партнерки тут? Танцює сам з собою".

Додамо, що за словами Максима Чмерковського, пара, яка є головною претенденткою на перемогу, – Артура Логая та Анни Кареліної.

"Я вважаю, що це найкраща пара цього сезону. Для мене Харлан – єдина людина, яка виросла, Войтенко – ідеальний виконавець, а це – справді крута пара. Ваш талант зашкалює, ті підтримки, які ви робите, говорять про взагалі нереальну довіру, бо я сам побоявся б їх зробити", – вважає суддя.