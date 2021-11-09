У червоній сукні: перша леді США Джилл Байден виступила в школі

Перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден завітала в одну зі шкіл, де розповіла про важливість вакцинації від коронавірусу не лише дорослих, а й дітей. Перед публікою знаменитість постала в червоній сукні.

Про важливість вакцинації від коронавірусу щодня говорять звідусюди. Адже це єдиний спосіб вберегтися від смертоносної інфекції та мінімізувати ризик хвороби. На цьому наголошує й Джилл Байден.

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Образ Джилл Байден

Перша леді виступила в одній зі шкіл США, де розповіла про вакцинацію не лише дорослих, а й дітей. Вона постала перед присутніми в яскравій червоній сукні довжини нижче колін. Серед аксесуарів на шиї було масивне намисто, а в вухах – сережки. Волосся Джилл вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Хоча Байден говорила про вакцинацію, вона не забула про захисну маску, яку одягнула на обличчя. Щеплення не є гарантією того, що людина не захворіє. Тому вакцинованим також необхідно дотримуватися всіх карантинних правил.

Немає нічого важливішого за здоров'я та безпеку наших дітей. І батьки, тепер у нас є найкращий інструмент для захисту вашої дитини від COVID-19 – вакцина,

– зазначила Байден під фото.



Джилл Байден в школі / Фото з інстаграму першої леді

Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi . Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.

Додамо, в Україні 13 жовтня також дозволили вакцинацію дітей від COVID-19. Отримати щеплення можуть діти віком від 12 років. Перед цим лікарі проводять огляд. Щеплюють дітей лише вакциною Pfizer. Детальніше про це та підготовку дитини до вакцинації – читайте за посиланням.