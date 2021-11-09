О важности вакцинации от коронавируса ежедневно говорят повсюду. Ведь это единственный способ уберечься от смертоносной инфекции и минимизировать риск болезни. Это подчеркивает и Джилл Байден.

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Образ Джилл Байден

Первая леди выступила в одной из школ США, где рассказала о вакцинации не только взрослых, но и детей. Она предстала перед собравшимися в ярком красном платье длины ниже колен. Среди аксессуаров на шее было массивное ожерелье, а в ушах – серьги. Волосы Джилл уложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Хотя Байден говорила о вакцинации, она не забыла о защитной маске, которую надела на лицо. Прививка не является гарантией того, что человек не заболеет. Поэтому вакцинированным также необходимо соблюдать все карантинные правила.

Нет ничего важнее здоровья и безопасности наших детей. И родители, теперь у нас есть лучший инструмент для защиты вашего ребенка от COVID-19 – вакцина,

– отметила Байден под фото.



Джилл Байден в школе / Фото из инстаграма первой леди

Справка! Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Малоподвижные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.

Добавим, в Украине 13 октября также разрешили вакцинацию детей от COVID-19. Получить прививку могут дети в возрасте от 12 лет. Перед этим врачи проводят осмотр. Прививают детей только вакциной Pfizer. Подробнее об этом и подготовке ребенка к вакцинации – читайте по ссылке.