Через війну наша родина, як і всі в Україні, зараз роз'єднана, – Олена Зеленська

З нагоди третьої річниці інавгурації подружжя Зеленських дало велике інтерв'ю. Олена Зеленська розповіла, як змінилась їхня сім'я за ці три роки.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як змінилось президентське подружжя через війну. Про це вона розповіла в прямому ефірі, повідомляє 24 канал.

Важливо Велике інтерв'ю подружжя Зеленських на третю річницю інавгурації: головні тези

Олена Зеленська про зміни в родині на тлі війни

Дружина президента поділилась, що з початком війни практично ніяких змін як у ній, так і в Володимирі так і не відбулось.

Я не можу сказати, що щось змінилось з початком війни. Він як був надійним чоловіком і людиною, так він ним і залишився. Його налаштування не змінилися, точка зору не змінюється. Родина, авжеж, як і всі українські родини зараз роз'єднана. Але ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна,

– сказала Олена Зеленська.

"Так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяця ми взагалі не бачились, спілкувались тільки телефоном. Зараз в нас було кілька можливостей побачитися. І я вам вдячна також за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Чудова нагода попити разом чаю", – поділилась перша леді. Президент Зеленський з цього приводу додав: "Побачення в ефірі".

Олена Зеленська зазначила, що родина не змінилась через війну, окрім певних традицій, яких тепер вони не можуть дотримуватись.

Ми тримаємося, все добре, в нашій родині лад. Не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, поговорити про всі справи. Але дійсно чекаємо як і всі що можна буде об'єднатися знову, як і всі родини в Україні, які роз'єднані зараз, які чекають на своїх рідних близьких і хочуть знову бути разом,

– сказала перша леді.