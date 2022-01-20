Через цькування в мережі: співачка Sia намагалась накласти на себе руки

Відома австралійська співачка приголомшила новим зізнанням. Sia розповіла, що хотіла вкоротити собі віку.

Чимало знаменитостей скаржаться на те, як страждає їхнє ментальне здоров'я через критику в мережах. Цькування в мережі призвело й до того, що знаменита австралійська співачка Sia ледь не скоїла самогубство.

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Sia хотіла накласти на себе руки

Виконавиця розповіла, що не могла витримати принизливих коментарів. Користувачі розкритикували фільм "М'юзік", режисеркою якого була Sia.

Я була схильною до самогубства. Потім був рецидив спроби скоїти самогубство. Я лікувалася в реабілітаційному центрі,

– розповіла артистка.

Довгий час Sia страждала від депресії. Допомогла впоратися з суїцидальним настроєм акторка Кеті Гріффін. "Вона врятувала мені життя", – зізнавалась співачка.



Sia / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про фільм "М'юзік" і чому його критикують

У стрічці, знятою Sia, розповідають про дівчину, у якої діагностували аутизм. Головну роль зіграла Медді Зіглер, що викликало хвилю обурення.

На думку користувачів, головну роль мала отримати дівчина, що справді має аутизм. Через те, що цього не сталось, фільм назвали "ейблістським" (що дискримінує людей з інвалідністю) й такою, що сприяє "шкідливим стереотипам про аутичних осіб".

Сама Sia розповідала, що й хотіла знайти акторку з аутизмом. Однак та дівчина, з якою працювала виконавиця, почувалась некомфортно.

Попри критику стрічка отримала дві номінації на "Золотий глобус" – "Найкращий фільм (у жанрі комедія чи мюзикл)" і "Найкраща акторка (комедія або мюзикл)".

"М'юзік": дивіться трейлер онлайн