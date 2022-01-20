Из-за травли в сети: певица Sia пыталась покончить с собой
Источник:The New York Times
Известная австралийская певица ошеломила новым признанием. Sia рассказала, что хотела покончить с собой.
Многие знаменитости жалуются на то, как страдает их ментальное здоровье из-за критики в сетях. Травля в сети привела к тому, что знаменитая австралийская певица Sia едва не совершила самоубийство.
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Sia хотела покончить с собой
Исполнительница рассказала, что не могла выдержать унизительных комментариев. Пользователи раскритиковали фильм "Мьюзик", режиссером которого была Sia.
Я была склонной к самоубийству. Затем был рецидив попытки совершить самоубийство. Я лечилась в реабилитационном центре,
– рассказала артистка.
Долгое время Sia страдала от депрессии. Помогает справиться с суицидальным настроением актриса Кэти Гриффин. "Она спасла мне жизнь", – признавалась певица.
Sia / Фото из инстаграма звезды
Что известно о фильме "Мьюзик" и почему его критикуют
- В ленте, снятой Sia, рассказывают о девушке, у которой диагностировали аутизм. Главную роль сыграла Мэдди Зиглер, что вызвало волну возмущения.
- По мнению пользователей, главную роль должна была получить девушка, действительно имеющая аутизм. Из-за того, что этого не произошло, фильм назвали "эйблистским" (дискриминирующим людей с инвалидностью) и способствующим "вредным стереотипам об аутичных лицах".
- Сама Sia рассказывала, что хотела найти актрису с аутизмом. Однако та девушка, с которой работала исполнительница, чувствовала себя некомфортно.
- Несмотря на критику лента получила две номинации на "Золотой глобус" "Лучший фильм (в жанре комедия или мюзикл)" и "Лучшая актриса (комедия или мюзикл)".
"Мьюзик": смотрите трейлер онлайн