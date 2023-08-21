Вийшла у повсякденному одязі: Тіна Кароль змінила концертну програму у день трагедії в Чернігові

У пам'ять про трагедію в Чернігові Тіна Кароль змінила концертну програму для Чернівців. Вона вийшла на сцену у повсякденному образі.

Співачка Тіна Кароль виступає з концертами містами України. 17 серпня у неї був концерт у Чернігові, а 19 – у Чернівцях. У день трагедії в Чернігові артистка таки вирішила провести захід, але зі змінами.

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Тіна Кароль змінила програму у Чернівцях

Виконавиця пояснила, що вирішила трохи змінити концертну програму. Також вона вийшла на сцену у повсякденному вбранні.

Біль у серці, я не змогла інакше. Сьогодні цей виступ дуже просто, без концертного одягу. Я думаю, ви приймете мене. Бо на душі щось інше,

– поділилась співачка.

"Згадуючи, як ми два дні тому ми співали пісню "Вільна", у тій залі в Чернігові, я бачила щастя. Бачила віру. Навіть якщо тебе хтось скривдить, ніколи не втрачайте віру. Це завжди казали батьки. Ніколи твоя воля не повинна бути підкореною. Вільні, нескорені. Усі ми, я, ви, тримаємо стрій", – підсумувала Тіна Кароль.

На концерті у Чернівцях з'явився також Микита Ломакін та Marko Kvitka. Утрьох вони чуттєво заспівали пісню "Чорнобривці".

Тіна Кароль, Микита Ломакін, Marko Kvitka – Чорнобривці: відео

Трагедія у Чернігові