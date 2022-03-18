Через обстріли у Києві загинув соліст балету Національної опери України

Трагедія спіткала 43-річного Артема Дацишина – його поранило внаслідок обстрілів у Києві ще 26 лютого. Але через несумісні із життям травми 17 березня він помер у лікарні.

Про смерть танцівника балету Національної опери України повідомила колишня прима-балерина Тетяна Боровик. Головний режисер опери Анатолій Солов'яненко підтвердив інформацію щодо його смерті.

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Через 2 дні після повномасштабного наступу Росії на територію України, 26 лютого, артист потрапив під обстріл російських військ та отримав тяжке поранення. Наступні кілька тижнів він провів у лікарні. 17 березня чоловік помер, прощання із Дацишиним пройде 18 березня. Його кремують на Байковому цвинтарі.



Артем Дацишин на сцені опери / Фото з відкритих джерел

Що відомо про Артема Дацишина

Артем Дацишин народився у Херсоні. Закінчив Київське хореографічне училище. За свою кар'єру здобув чимало премій та нагород. Гастролював у Німеччині, Японії, Швейцарії, США та Франції. Він був лауреатом міжнародного конкурсу Сергія Лифаря (1996) та Рудольфа Нурієва (1998). Його знали як талановитого артиста за такими партіями, як Зігфрід у "Лебединому озері", Принц у "Лускунчику", Дезирі в "Сплячій красуні", Альберт у "Жизелі". Про його стиль виконання говорили: академічна виразність, романтична піднесеність, психологічна глибина.



Помер Артем Дацишин / Фото з відкритих джерел