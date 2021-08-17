Через місяць після пологів: Даша Квіткова показала фігуру в купальнику

Блогерка Даша Квіткова місяць тому вперше стала мамою. 23-річна дівчина народила сина, якого назвали Левом. Тепер вона наважилася показати фігуру в купальнику й приголомшила шанувальників бездоганним зовнішнім виглядом.

Тепер у блозі Даша Квіткова розповідає про будні материнства. Зізнається, що хоча й бути мамою не легко, проте вона неймовірно щаслива, що має сина.

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Даша Квіткова в купальнику

Після пологів Даші пройшов місяць. Зараз вона відновлюється й повертає фігуру, яка була до вагітності. В інстаграм-сторіз молода матуся опублікувала декілька кадрів, де постала перед камерою в купальнику блакитного кольору. Квіткова розповіла, що одягала його до вагітності та під час неї.

Та найбільше увагу прихильників привернула фігура зірки, адже їм було цікаво побачити, як змінилося її тіло після перших пологів. Зазначимо, нещодавно Даша розповідала, що в жовтні з сином і чоловіком планує полетіти на море, тому фотографій у бікіні буде чимало.

Раптово захотілося подивитися, як виглядатиму в купальнику, який носила ще до вагітності. Загалом, не все так погано, як я думала,

– прокоментувала Квіткова.



Даша Квіткова в купальнику / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки



Даша Квіткова в купальнику / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки

Зазначимо, нещодавно фігурою в купальнику похизувалася ще одна новоспечена матуся – Катерина Реп'яхова. Молода дружина Віктора Павліка приміряла бікіні на відпочинку в Буковелі.