Теперь в блоге Даша Квиткова рассказывает о буднях материнства. Признается, что хотя и быть мамой не легко, однако она невероятно счастлива, что имеет сына.

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Даша Квиткова в купальнике

После родов Даши прошел месяц. Сейчас она восстанавливается и возвращает фигуру, которая была до беременности. В инстаграм-сториз молодая мамочка опубликовала несколько кадров, где предстала перед камерой в купальнике голубого цвета. Квиткова рассказала, что одевала его до беременности и во время нее.

Но больше всего внимание поклонников привлекла фигура звезды, ведь им было интересно увидеть, как изменилось ее тело после первых родов. Отметим, недавно Даша рассказывала, что в октябре с сыном и мужем планирует улететь на море, поэтому фотографий в бикини будет немало.

Внезапно захотелось посмотреть, как буду выглядеть в купальнике, который носила еще до беременности. В общем, не все так плохо, как я думала,

– прокомментировала Квиткова.



Даша Квиткова в купальнике / Скриншот инстаграм-сториз блогера

Даша Квиткова в купальнике / Скриншот инстаграм-сториз блогера

Отметим, недавно фигурой в купальнике похвасталась еще одна новоиспеченная мамочка – Екатерина Репьяхова. Молодая жена Виктора Павлика примерила бикини на отдыхе в Буковеле.