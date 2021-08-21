Ченнінг Татум закрутив роман із Зої Кравіц, – романтичні фото в ЗМІ

Схоже, особисте життя Ченнінга Татума після розлучення налагоджується і він почав все більше часу проводити з зіркою серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц. Пара зблизилась завдяки фільму Pussy Island, де вони разом беруть участь.

Зазначимо, що 32-річна Зої Кравіц 8 місяців тому розлучилась зі своїм чоловіком Карлом Гусманом, а от Татум розірвав шлюб з Дженною Деван у 2019 році. Після цього в нього був роман з Джессі Джей.

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Зої та Ченнінг мають новий роман

Папараці вже кілька разів бачили, як актори разом проводили час поза знімальним майданчиком у Нью-Йорку. На деяких знімках Зої обіймає за шию Татума, а також щиро усміхається біля нього. Інсайдер розповів, що чутки про роман були ще в січні. Зараз вони обоє працюють над фільмом, де Зої стала режисеркою та авторкою сценарію, а Ченніг зіграв головну роль.

Наразі зірки не коментують жодні чутки та продовжують дразнити папараці спільною появою на вулицях мегаполіса.



Зої Кравіц і Ченніг Татум закрутили роман, – ЗМІ / Фото The Image Direct, Pop Sugar