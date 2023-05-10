Учасниці з Чехії виправдалися за пісню про сестер-слов’ян на Євробаченні: "Підтримуємо Україну"

Чеський гурт Vesna вже виступив у першому півфіналі Євробачення-2023. Артистки виконали пісню про слов’янське сестринство, з якою пройшли до фіналу. Цікаво, що серед них є одна росіянка. Проте учасниці запевняють, що їхню пісню зрозуміли неправильно, насправді ж вони підтримують Україну.

Як тільки стало відомо, що гурт Vesna представить Чехію на цьогорічному Євробаченні, українці висловили своє обурення через цю пісню. Зазначимо, що у складі гурту є росіянка Олеся Очеповська, але вона вже давно живе в Чехії та має чеське громадянство.

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Додамо, що учасниці з Чехії пройшли до фіналу конкурсу завдяки голосам глядачів. Тож, в суботу, 13 травня, вони виступлять знову на сцені Євробачення-2023.

Що не так з піснею гурту VESNA

Ще взимку пісня чеського колективу викликала бурхливі обговорення. Адже у ній мовиться про "сестринство" між слов'янськими народами.

Ця ідея прослідковувалася і в кліпі, де у різних образах дівчата зображають представниць різних країн – українка, росіянка, словачка, болгарка та чешки. Ролик зображає казку про "слов'янську традицію", де, скоріш за все, ці народи посварились. Українці сприйняли слова про "сестринство" як давно відому байку про "братські народи", що просувається російською пропагандою.

Учасниці гурту виправдалися за пісню

Учасниці колективу Vesna Патриція Каньок і Таніта Янкова заявили, що нікого піснею образити не хотіли.

Ми присвятили її Україні і співчуттю усім, хто переживає страждання через війну. Наша пісня про сестринство – але це стосується тільки жінок, і не має нічого спільного з війною. Ми не хотіли нікого образити піснею, і співчуваємо Україні, адже Чехія також пережила часи гноблення,

– заявила Патриція.

Таніта додала, що пісня не зовсім про сестринство слов’ян – вона про почуття та тягар, який відчувають люди, коли їх не чують.

За словами учасниць гурту, коли почалася війна в Україні, вони виступали на великому заході на Вацлавській площі у Празі, щоб підтримати нас.

"Сестринство означає для мене те, що ти хочеш допомагати і робиш усе можливе. Але, звичайно, це слово у вашому контексті означає щось інше. Ми перепрошуємо, якщо хтось засмутився через це слово. Це жахливо, що "сестринство" використовують маніпулятивно. Тому що я вважаю, що суть цього слова хороша", – вважає Патриція.

Дівчата додають, що хотіли б якось виступити в Україні, бо мають тут багато знайомих та друзів.

Виступ Vesna на Євробаченні

Зазначимо, що ця пісня має кілька куплетів українською. Загалом виступ Vesna на Євробаченні-2023 був яскравим – учасниці гурту постали на сцені в ніжно-рожевих штанних костюмах і з однаковими зачісками.

Виступ чеського гурту Vesna на Євробаченні-2023: дивіться відео

Нагадаємо, результати першого півфіналу Євробачення-2023 вже відомі. Тож, у фіналі 13 травня візьмуть участь такі країни: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

Крім того, у фіналі також виступлять представники країн "Великої п'ятірки" та країни-переможниці. Це Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія, Німеччина та Україна.