Королева-консорт Камілла з'явилась на банкеті у діамантовій діадемі та з намистом Єлизавети II

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла вперше приїхали з візитом до Німеччини. На офіційній вечері Камілла з'явилась у діамантовій діадемі та чорній сукні.

Король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла здійснили перший офіційний діловий візит до Німеччини у нових статусах. Вони зустрілися з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і першою леді Ельке Бюденбендер.

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Ввечері цього дня відбувся державний банкет, що пройшов у палаці Бельвю. На ньому лідери країн обговорювали не тільки німецько-британську дружбу, але й підтримку України. "Ми стоїмо разом з Україною на захисті свободи та суверенітету перед обличчям неспровокованої агресії", – сказав Чарльз III.

Образ Камілли на вечері

Королева-консорт Камілла супроводжувала чоловіка на банкеті. Для появи на заході вона одягнула розкішну чорну сукню зі сріблястою вишивкою від дизайнера Брюса Олдфілда.

Образ королеви доповнювала діамантова діадема від Boucheron та вишукане намисто Єлизавети II. Також вона мала родинний орден Підв'язки королеви Вікторії.

Чарльз III натомість одягнув чорний костюм і фрак та білу сорочку, доповнивши вбрання нагородами та орденами.

Чарльз III та Камілла в Німеччині: відео