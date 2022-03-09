"Чак Норріс дзвонить вам за порадами": Вакарчук завітав до Кіма в Миколаїв

Український співак Святослав Вакарчук 9 березня завітав до міста Миколаїв та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

У своєму телеграмі Кім розповів, що сьогодні в місто завітав гість, який вирішив морально підтримати жителів Миколаївщини.

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Велика честь знати цього голлівудського актора (Віталія Кіма, – ред.). Кажуть, що Чак Норріс дзвонить вам за порадами,

– жартує Вакарчук.

Він сказав, що Миколаїв – не просто "Місто-герой", а одне з найсміливіших міст зараз у світі.

Кім розповів, що співак планує побути ще в місті та підтримати бійців та всіх поранених.

Нагадаємо, 6 березня Святослав Вакарчук приєднався до Львівської територіальної оборони.

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