В своем телеграме Ким рассказал, что сегодня город посетил гость, который решил морально поддержать жителей Николаевщины.

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Большая честь знать этого голливудского актера (Виталия Кима – ред.). Говорят, что Чак Норрис звонит вам за советами,

– шутит Вакарчук.

Он сказал, что Николаев это не просто "Город-герой", а один из самых смелых городов сейчас в мире.

Ким рассказал, что певец планирует побыть еще в городе и поддержать бойцов и всех раненых.

Напомним, 6 марта Святослав Вакарчук присоединился к Львовской территориальной обороне.

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