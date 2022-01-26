Cardi B виграла суд проти блогерки, яка її ображала: яку шалену суму отримає зірка

Американська реперка Cardi B виграла суд проти блогерки, яка ображала її в мережі. Тепер знаменитість отримає 1,25 мільйона доларів.

Відома американська блогерка Лашата Кебе, відома за ніком Tasha K, у своїх відео неодноразово ображала реперку Cardi B. Спершу знаменитість намагалась поспілкуватись з блогеркою самостійно, але це було марно.

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Cardi B виграла суд проти блогерки

Знаменитість подала до суду проти блогерки ще у 2018 році й лише зараз змогла довести, що слова Кебе – наклеп. У відео Tasha K заявляла, що Cardi B начебто працювала повією та страждає від венеричних захворювань та наркотичної залежності.

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Cardi B зізналась, що під час судових розбірок у неї погіршилися стосунки з чоловіком та донькою. Після остаточного рішення суду реперка написала: "Я щаслива, але водночас мені сумно".



Cardi B / Фото з інстаграму зірки

Цікаво, що після цього блогерка подала в суд на Cardi B за те, що її начебто переслідують прихильники виконавиці. Однак Tasha K не змогла це довести й програла у черговій справі.

Зауважимо, стосунки Cardi B з чоловіком погіршились настільки, що реперка навіть подала на розлучення. Та згодом подружжя примирилось: