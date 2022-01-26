Известная американская блогерша Лашата Кебе, известная по ником Tasha K, в своих видео неоднократно оскорбляла рэперку ​​Cardi B. Сначала знаменитость пыталась пообщаться с блогершей самостоятельно, но это было бесполезно.

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Cardi B выиграла суд против блогерши

Знаменитость подала в суд против блогерши еще в 2018 году и только сейчас смогла доказать, что слова Кебе – клевета. В видео Tasha K заявляла, что Cardi B якобы работала шлюхой и страдает от венерических заболеваний и наркотической зависимости.

Суд принял решение выплатить исполнительнице компенсацию – звезда получит 1,25 миллиона долларов за моральный ущерб.

Cardi B призналась, что во время судебных разбирательств у нее ухудшились отношения с мужем и дочерью. После окончательного решения суда рэперка написала: "Я счастлива, но мне печально".



Cardi B / Фото с инстаграма звезды

Интересно, что после этого блогерша подала в суд на Cardi B за то, что ее якобы преследуют поклонники исполнительницы. Однако Tasha K не смогла это доказать и проиграла в очередном деле.

Заметим, отношения Cardi B с мужем ухудшились настолько, что репер даже подал на развод. Но впоследствии супруги примирились: