Поки добровольчі формування росіян "визволяють" регіони з-під російського ярма, у ОПУ заявили, що Україна до цього не причетна. Проте зірки все ж не змогли змовчати з цього приводу. 24 Канал зібрав реакції відомих українців.

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Українські знаменитості відреагували на події, які відбуваються в Бєлгородській області. Зірки пожартували з пропагандистів, мовляв "жодної паніки немає", "все під контролем" та "СВО йде за планом".

Слава Дьомін

Ведучий сподівається, що нарешті "бункерний дід" на своїй території побачить, що таке справжня війна.

А в Бєлгородській області дуже спекотно. Дуже сподіваюсь, що бункерний дід побачить у себе справжню "громадянську війну", яка прийде до нього в бункер і втопить в унітазі,

– зазначив Дьомін.



Реакція Слави Дьоміна / Фото з його інстаграм-сторіс

Олексій Дурнєв

Комік та ведучий опублікував в Instagram "реакцію" жителів Бєлгородської області на вибухи та з сарказмом пожартував. "Ой, що це", – написав Дурнєв.



Реакція Олексія Дурнєва / Фото з його інстаграм-сторіс

Володимир Дантес

Співак пожартував, що вони з Олексієм Дурнєвим не будуть стояти осторонь. Тому Володимир Дантес опублікував "афішу" їхнього спільного шоу "Пожежа". За його словами, шоу "заплановане" на 4 липня у Бєлгороді.



Реакція Володимира Дантеса / Фото з його інстаграм-сторіс

Раміна Есхакзай

Ведуча зазначила, що слова легіону "Свобода Росії" відповідають діям.Адже вона раніше брала в них інтерв'ю, через що нарвалася на критику.

Також Раміна пожартувала, що незабаром зробить випуск про деокуповані населені пункти Бєлгородської області. "Скоро на моєму каналі новий випуск про деокуповані міста", – додала ведуча.



Реакція Раміни Есхакзай / Фото з її інстаграм-сторіс

Коля Сєрга

Співак дав "пораду" жителям Бєлгородської області, аби ті не фіксувати рух української техніки. "Жителі Бєлгорода, не публікуйте фото та відео переміщення української техніки", – жартома попросив він.



Реакція Колі Сєрги / Фото з його інстаграм-сторіс

Володимир Остапчук

Шоумен із гумором відреагував на новини із Бєлгородської області. Ведучий поцікавився у підписників щодо ідей, що саме варто спочатку відкрити на "звільненій" території – "Нову пошту", "АТБ" чи "Розетку".



Реакція Володимира Остапчук / Фото з його інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

Ведучий якраз днями має кілька виступів у різних містах Україні. Проте, він не зміг стриматися і пожартувати щодо Бєлгородської області.

"Багато запитань, чи буду я додавати Бєлгород до свого українського туру. Ні, чужого не потрібно", – додав він.



Реакція Андрія Бєднякова / Фото з його інстаграм-сторіс

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