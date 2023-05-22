Поки добровольчі формування росіян "визволяють" регіони з-під російського ярма, у ОПУ заявили, що Україна до цього не причетна. Проте зірки все ж не змогли змовчати з цього приводу. 24 Канал зібрав реакції відомих українців.
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Українські знаменитості відреагували на події, які відбуваються в Бєлгородській області. Зірки пожартували з пропагандистів, мовляв "жодної паніки немає", "все під контролем" та "СВО йде за планом".
Слава Дьомін
Ведучий сподівається, що нарешті "бункерний дід" на своїй території побачить, що таке справжня війна.
А в Бєлгородській області дуже спекотно. Дуже сподіваюсь, що бункерний дід побачить у себе справжню "громадянську війну", яка прийде до нього в бункер і втопить в унітазі,
– зазначив Дьомін.
Реакція Слави Дьоміна / Фото з його інстаграм-сторіс
Олексій Дурнєв
Комік та ведучий опублікував в Instagram "реакцію" жителів Бєлгородської області на вибухи та з сарказмом пожартував. "Ой, що це", – написав Дурнєв.
Реакція Олексія Дурнєва / Фото з його інстаграм-сторіс
Володимир Дантес
Співак пожартував, що вони з Олексієм Дурнєвим не будуть стояти осторонь. Тому Володимир Дантес опублікував "афішу" їхнього спільного шоу "Пожежа". За його словами, шоу "заплановане" на 4 липня у Бєлгороді.
Реакція Володимира Дантеса / Фото з його інстаграм-сторіс
Раміна Есхакзай
Ведуча зазначила, що слова легіону "Свобода Росії" відповідають діям.Адже вона раніше брала в них інтерв'ю, через що нарвалася на критику.
Також Раміна пожартувала, що незабаром зробить випуск про деокуповані населені пункти Бєлгородської області. "Скоро на моєму каналі новий випуск про деокуповані міста", – додала ведуча.
Реакція Раміни Есхакзай / Фото з її інстаграм-сторіс
Коля Сєрга
Співак дав "пораду" жителям Бєлгородської області, аби ті не фіксувати рух української техніки. "Жителі Бєлгорода, не публікуйте фото та відео переміщення української техніки", – жартома попросив він.
Реакція Колі Сєрги / Фото з його інстаграм-сторіс
Володимир Остапчук
Шоумен із гумором відреагував на новини із Бєлгородської області. Ведучий поцікавився у підписників щодо ідей, що саме варто спочатку відкрити на "звільненій" території – "Нову пошту", "АТБ" чи "Розетку".
Реакція Володимира Остапчук / Фото з його інстаграм-сторіс
Андрій Бєдняков
Ведучий якраз днями має кілька виступів у різних містах Україні. Проте, він не зміг стриматися і пожартувати щодо Бєлгородської області.
"Багато запитань, чи буду я додавати Бєлгород до свого українського туру. Ні, чужого не потрібно", – додав він.
Реакція Андрія Бєднякова / Фото з його інстаграм-сторіс
"Звільнення" Бєлгородської області Росії: що відомо
- Бійці "Російського добровольчого корпусу" завітали на Бєлгородщину та Брянщину. Бійці показали себе біля табличок Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка та заявили: "Час боротьби за свободу Росії настав".
- Вже згодом бійці РДК заявили, що повністю звільнили село Козинку Бєлгородської області. Зміни на карті Росії вже зафіксували в команді DeepState. Зокрема, невелика частина Бєлгородської області стала сірою.
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну повідомлено про спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Москва цинічно звинуватила в усьому "українську ДРГ".
- Добровольці продовжують просування Бєлгородською областю. Наразі там гучно не лише через "бавовну", у хід пішли танки та вертольоти. У мережі публікують відео, на якому, ймовірно, вертоліт російських бійців скидають теплові пастки в одному із населених пунктів Бєлгородської області.
- В Росії вже заявили, що під час подій у Бєлгородській області у місті Грайворона поранення отримав заступник голови адміністрації міста. Крім того, поранено два співробітники МНС.