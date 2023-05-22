Пока добровольческие формирования россиян "освобождают" регионы из-под российского ига, в ОПУ заявили, что Украина до этого не причастна. Однако звезды все же не смогли смолчать по этому поводу. 24 Канал собрал реакции известных украинцев.
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Украинские знаменитости отреагировали на события, происходящие в Белгородской области. Звезды пошутили над пропагандистами, мол "никакой паники нет", "все под контролем" и "СВО идет по плану".
Слава Дьомин
Ведущий надеется, что наконец-то "бункерный дед" на своей территории увидит, что такое настоящая война.
А в Белгородской области очень жарко. Очень надеюсь, что бункерный дед увидит у себя настоящую "гражданскую войну", которая придет к нему в бункер и утопит в унитазе.
– отметил Демин.
Реакция Славы Демина / Фото с его инстаграм-сторис
Алексей Дурнев
Комик и ведущий опубликовал в Instagram "реакцию" жителей Белгородской области на взрывы и с сарказмом пошутил. "Ой, что это", – написал Дурнев.
Реакция Алексея Дурнева / Фото с его инстаграм-сторис
Владимир Дантес
Певец пошутил, что они с Алексеем Дурневым не будут стоять в стороне. Поэтому Владимир Дантес опубликовал "афишу" совместного шоу "Пожар". По его словам, шоу "запланировано" на 4 июля в Белгороде.
Реакция Владимира Дантеса / Фото с его инстаграм-сторис
Рамина Эсхакзай
Ведущая отметила, что слова легиона "Свобода России" соответствуют действиям. Ведь она раньше брала у них интервью, из-за чего нарвалась на критику.
Также Рамина пошутила, что в скором времени сделает выпуск о деоккупированных населенных пунктах Белгородской области. "Скоро на моем канале новый выпуск о деоккупированных городах", – добавила ведущая.
Реакция Рамины Эсхакзай / Фото с ее инстаграм-сторис
Коля Серга
Певец дал "совет" жителям Белгородской области, чтобы те не фиксировать движение украинской техники. "Жители Белгорода, не публикуйте фото и видео перемещения украинской техники", – в шутку попросил он.
Реакция Коли Серги / Фото с его инстаграм-сторис
Владимир Остапчук
Шоумен с юмором отреагировал на новости из Белгородской области. Ведущий поинтересовался у подписчиков по поводу идей, что именно стоит сначала открыть на "освобожденной" территории - "Новую почту", "АТБ" или "Розетку".
Реакция Владимира Остапчук / Фото из его инстаграмм-сторис
Андрей Бедняков
Ведущий как раз на днях несколько выступлений в разных городах Украины. Тем не менее, он не смог сдержаться и пошутить по поводу Белгородской области.
"Много вопросов, буду ли я добавлять Белгород в свой украинский тур. Нет, чужого не нужно", – добавил он.
Реакция Андрея Беднякова / Фото с его инстаграмм-сторис
"Увольнение" Белгородской области России: что известно
- Бойцы "Русского добровольческого корпуса" посетили Белгородщину и Брянщину. Бойцы показали себя у табличек Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка и заявили: "Время борьбы за свободу России наступило".
- Уже впоследствии бойцы РДК заявили, что полностью уволили село Козинку Белгородской области. Смены на карте России уже зафиксировали в команде DeepState. В частности, небольшая часть Белгородской области стала серой.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва "украинских диверсантов" в Белгородскую область Москва цинично обвинила во всем "украинскую ДРГ".
- Добровольцы продолжают продвижение по Белгородской области. Пока там громко не только из-за "хлопка", в ход пошли танки и вертолеты. В сети публикуют видео, на котором, вероятнее всего, вертолет российских бойцов сбрасывают тепловые ловушки в одном из населенных пунктов Белгородской области.
- В России уже заявили, что во время событий в Белгородской области в городе Грайворона ранения получил заместитель главы администрации города. Кроме того, ранены два сотрудника МЧС.