Пока добровольческие формирования россиян "освобождают" регионы из-под российского ига, в ОПУ заявили, что Украина до этого не причастна. Однако звезды все же не смогли смолчать по этому поводу. 24 Канал собрал реакции известных украинцев.

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Украинские знаменитости отреагировали на события, происходящие в Белгородской области. Звезды пошутили над пропагандистами, мол "никакой паники нет", "все под контролем" и "СВО идет по плану".

Слава Дьомин

Ведущий надеется, что наконец-то "бункерный дед" на своей территории увидит, что такое настоящая война.

А в Белгородской области очень жарко. Очень надеюсь, что бункерный дед увидит у себя настоящую "гражданскую войну", которая придет к нему в бункер и утопит в унитазе.

– отметил Демин.



Реакция Славы Демина / Фото с его инстаграм-сторис

Алексей Дурнев

Комик и ведущий опубликовал в Instagram "реакцию" жителей Белгородской области на взрывы и с сарказмом пошутил. "Ой, что это", – написал Дурнев.



Реакция Алексея Дурнева / Фото с его инстаграм-сторис

Владимир Дантес

Певец пошутил, что они с Алексеем Дурневым не будут стоять в стороне. Поэтому Владимир Дантес опубликовал "афишу" совместного шоу "Пожар". По его словам, шоу "запланировано" на 4 июля в Белгороде.



Реакция Владимира Дантеса / Фото с его инстаграм-сторис

Рамина Эсхакзай

Ведущая отметила, что слова легиона "Свобода России" соответствуют действиям. Ведь она раньше брала у них интервью, из-за чего нарвалась на критику.

Также Рамина пошутила, что в скором времени сделает выпуск о деоккупированных населенных пунктах Белгородской области. "Скоро на моем канале новый выпуск о деоккупированных городах", – добавила ведущая.



Реакция Рамины Эсхакзай / Фото с ее инстаграм-сторис

Коля Серга

Певец дал "совет" жителям Белгородской области, чтобы те не фиксировать движение украинской техники. "Жители Белгорода, не публикуйте фото и видео перемещения украинской техники", – в шутку попросил он.



Реакция Коли Серги / Фото с его инстаграм-сторис

Владимир Остапчук

Шоумен с юмором отреагировал на новости из Белгородской области. Ведущий поинтересовался у подписчиков по поводу идей, что именно стоит сначала открыть на "освобожденной" территории - "Новую почту", "АТБ" или "Розетку".



Реакция Владимира Остапчук / Фото из его инстаграмм-сторис

Андрей Бедняков

Ведущий как раз на днях несколько выступлений в разных городах Украины. Тем не менее, он не смог сдержаться и пошутить по поводу Белгородской области.

"Много вопросов, буду ли я добавлять Белгород в свой украинский тур. Нет, чужого не нужно", – добавил он.



Реакция Андрея Беднякова / Фото с его инстаграмм-сторис

"Увольнение" Белгородской области России: что известно