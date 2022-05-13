Бужинська розкрила скандальну причину, чому відмовилася від благодійного концерту в Болгарії

Катерина Бужинська одружена з болгарином, тож через війну виїхала з дітьми до Софії. Там вона мала б виступити на благодійному концерті The Voice of Peace, але відмовилася, бо на заході звучатимуть російські пісні.

Захід на підтримку України The Voice of Peace ("Голос миру") мав би відбутися 15 травня в курортному місті Бурґас. На благодійному концерті погодилися виступити болгарські та українські артисти, зокрема Катерина Бужинська. Однак за два дні до події співачка відмовила організаторам.

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Чому Бужинська відмовилася від благодійного концерту в Болгарії

Зірка поскаржилася, що організатору концерту неважливо, якою мовою він відбуватиметься. Усе тому, що болгарин Васко Младенов, який був учасником шоу "Холостячка" в Україні, співатиме російських пісень. Це категорично не влаштовує Катерину Бужинську. Оскільки піарниця співака так і не змінила його репертуар, то артистка відмовилася від участі.

Невже не викликає когнітивного дисонансу те, що ви робите благодійний концерт для допомоги дітям України, що постраждали від окупанта, мовою окупанта?.. Я відмовляюсь брати участь, бо поважаю свій народ! Це наша спільна честь і гідність! І фундаментальне питання для України,

– різко заявила артистка.

Слідом за нею організатору відмовили танцювальні колективи та співачки з України – Тетяна Доканіна, Тетяна Гуцал, Оксана Терещенко, Світлана Мирвода.

Афіша концерту, від якого відмовилася Бужинська / Фото з інстаграму співачки

Ба більше, Катерина Бужинська публічно дорікнула Васко Младенову.

У мене окреме питання до болгарського співака! Невже у вас в репертуарі немає пісень болгарською, що ви співаєте російською? Невже ви самі себе так сильно не поважаєте?

– поцікавилася зірка.

Цікаво, що Катерина Бужинська не відмовилася від ідеї допомогти українським дітям-біженцям. Вона пообіцяла організувати свій концерт, де не буде російських пісень: "Ми організуємо окремий концерт, де все буде логічно і правильно. Працюємо над організацією, чекайте новин".

Повний текст публікації Катерини Бужинської:

Я в Болгарії довгий час. І перше, що я зробила – вивчила болгарську мову. Мені дуже хотілось більше розуміти народ, з яким я зараз живу і донести правду про те, що відбувається в Україні. Я співаю українською, болгарською мовами. І мене дивує, що за 30 років деякі болгари не розрізняють українців від росіян. В Болгарії цим "руснаци" називають усіх, хто з пострадянських країн. І настав час покласти цьому край.

Ось чому я відмовляюсь брати участь у благодійному концерті нібито на підтримку дітей, що постраждали від війни. Організатору Ангелу Рангелову неважливо, якою мовою відбуватиметься концерт.

Я попередила організатора, щойно дізналась про те, що будуть російські пісні і Васко Младенов співатиме російською. Виховано, дипломатично попросила його піарницю та організатора виправити ситуацію, інакше я відмовляюсь від участі. Ніби пообіцяли виправити, а потім все ж програма лишилась такою ж самою. Тому я не буду співати в цьому концерті. А разом зі мною відмовляються від участі Тетяна Доканіна, Тетяна Гуцал, Оксана Терещенко, Світлана Мирвода та танцювальні колективи з України.

У мене окреме питання до болгарського співака! Невже у вас в репертуарі немає пісень болгарською, що ви співаєте російською? Невже ви самі себе так сильно не поважаєте? Чи це така провокація? І до організатора – навіщо? Невже у вас не викликає когнітивного дисонансу те, що ви робите благодійний концерт для допомоги дітям України, що постраждали від окупанта, мовою окупанта?

Я відмовляюсь брати участь, бо поважаю свій народ! Це наша спільна честь і гідність! І фундаментальне питання для України… Ми дітям зберемо гроші інакшим способом. Ми організуємо окремий концерт, де все буде логічно і правильно. Працюємо над організацією, чекайте новин.