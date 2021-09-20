Був злий та обурений, – учасник "Холостячки" розповів, якою насправді була перша вечірка проєкту

У п'ятницю, 17 вересня, стартував другий сезон шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. На першій вечірці зірка відібрала 16 чоловіків, які продовжили боротьбу за її серце. Один з них – Максим Тарапата – розповів про залаштунки проєкту.

Над романтичним реаліті-шоу "Холостячка" другий рік поспіль працює велика команда професіоналів, а перша героїня Ксенія Мішина знайшла щастя на проєкті. Однак чимало глядачів досі не вірять, що під прицілом камер усе по-справжньому.

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Спростувати чутки про сценарій і гру вирішив 32-річний Максим Тарапата, якому Злата Огнєвіч дала перепустку в наступний випуск. Він зізнався, що, ймовірно, не всі чоловіки поводились природно, адже конкуренція та бажання привернути увагу "дуже красивої жінки" брали гору.

Тут немає гри, тут справжні живі емоції. У таких обставинах, напевно, часом, поводишся не зовсім природно, як в житті. Але це все по-справжньому,

– заявив учасник "Холостячки".

На першій вечірці, яка тривала 30 годин, Максим з Сергієм Тарасовим влаштували для Злати чайну церемонію. Однак те, що чаювати вони будуть втрьох, стало несподіванкою як для одного, так і для іншого чоловіка.

"Це було випробування! Зараз дивитися це дуже весело, але тоді я був у нестямі. Я не знав, що робити, я був злий та обурений", – зізнався Максим.

Чайна церемонія на першій вечірці шоу "Холостячка" / Фото з інстаграму проєкту

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Відповідаючи на запитання фоловерів, Максим Тарапата зізнався, що найскладніше на шоу "Холостячка" – впоратися з емоціями.

"Коли на моїх очах чоловіки добиваються уваги Злати, коли Злата звертає увагу не на мене, а на інших, потрібно брати себе в руки й досягати мети – того, чого хочу я", – поділився співзасновник компаній у Шанхаї.