Був зачарований, – ексучасник "Холостячки" Васко розповів про Злату Огнєвіч

Тенісист Васко Младєнов боровся за серце Злати Огнєвіч у другому сезоні реаліті-шоу "Холостячка". Однак дівчина вирішила попрощатися з ним у 4 випуску. Чоловік зазначив, що від вибуття ніхто не застрахований і він розумів, що може поїхати додому.

Злата Огнєвіч відпустила Васко. Вона не бачить з ним спільного майбутнього, тому й не продовжила історію кохання. Чоловік зазначив, що для нього таке рішення було дуже несподіваним.

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Васко Младєнов про стосунки з "Холостячкою"

"Рішення Злати для мене справді було дуже неочікуваним. Напередодні в нас було два прекрасних побачення. Але від вибуття ніхто не застрахований. Яне виключав варіант, що можу поїхати додому. Це могло статися як на першій вечірці, так і в будь-який інший момент", – поділився Васко.

Щодо Злати, то Васко зауважив, що вона відкрита, щира та легка. З нею було дуже приємно проводити час.



Злата Огнєвіч і Васко Младєнов / Фото з інстаграму Васко Младєнова

На проєкті в чоловіка було багато яскравих моментів. І одним із них стала перша вечірка: "Я відчув море емоцій, коли познайомився зі Златою, іншими учасниками, командою". А також Васко зізнався, що неймовірним було перше побачення з "Холостячкою".

Я грав для неї на роялі й ми створювали аромати. Того дня я був зачарований,

– зізнався Младєнов.



Побачення Васко та Злати / Фото з інстаграму "Холостячки"

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Після вильоту з проєкту Власко подякував Златі за ту казку, яку пережив разом із нею. Він наголосив, що був собою, не грав ролі. І хоча їхня історія тривала недовго, Огнєвіч змогла надихнути чоловіка на творчий порив і він вдячний їй за це.