Знаменитий британський співак Ед Ширан розповів, що відмовився від активного користування ґаджетами. Він обмежив користування інтернетом та спілкування з людьми онлайн.
Читайте також П'яний чоловік на авто врізався в будинок Тейлор Свіфт і вимагав поговорити з нею
Чому Ед Ширан не користується телефоном
Виконавець вже 7 років не користується телефоном. Причиною цього стало те, що раніше він був "дуже пригніченим та сумним".
"Я позбувся його, і це було схоже на те, ніби завіса щойно піднялася", – поділився враженнями Ед Ширан.
Співак додав, що він обмежив спілкування з людьми, але не розірвав їх повністю. Артист також вирішив, як буде взаємодіяти зі своєю командою та працівниками.
Кожні кілька днів я відкриваю ноутбук та відповідаю на 10 електронних листів за раз. Щойно я надсилаю їх, закриваю ноутбук,
– пояснив Ширан.
Ед Ширан / Фото з інстаграму зірки
Зауважимо, не тільки Ед Ширан відмовляється від соціальних мереж та ґаджетів. Інші зірки, хоч обирають не такі радикальні методи, але однаково перестають користуватися надбаннями сучасності.
- Модель Кріссі Тейген видалила свій акаунт у твітері, залишивши тільки інстаграм. Це вона пояснила тим, що її сторінка відігравала негативну роль.
- Принц Гаррі та Меган Маркл повністю відмовилися від соціальних мереж. Вони не користуються інстаграмом, а від початку 2021 року не відвідують твіттер чи фейсбук.