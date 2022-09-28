"Бумбокс" скасував концерти у країнах Балтії: що стало причиною

Український гурт "Бумбокс" близько місяця тому вирушив у тур Європою. Однак їхні концерти у країнах Балтії довелося скасувати, через що фани засмутилися.

Український гурт "Бумбокс" планували продовжувати свій тур країнами Європи. Але їхні концерти країнами Балтії довелося скасувати.

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"Бумбокс" скасували концерт

Як повідомили представники гурту, кількість проданих квитків була надто мала. Через це саме ці концерти скасували.

Три концерти, які Бумбокс зіграли наприкінці серпня, були дуже особливими – ми про це писали. І дуже чекали на продовження туру. Жовтень мав розпочатися з концертів у країнах Балтії. Але, на превеликий жаль, через малу кількість проданих квитків, ми разом із промоутерами змушені їх скасувати,

– написав гурт.

"Бумбокс" подякував тим, хто все-таки купив квитки. Їм кошти повернуть. У гурті додали, що скасування концертів стосується лише країн Балтії.



"Бумбокс" / Фото з інстаграму гурту

Фани, що перебувають в Естонії, Литві й Латвії засмутилися з цього приводу:

"Дуже сумно, що так. Литва чекає на ваші концерти";

"Сумно це чути. Чи добре продаються квитки на концерти в Німеччині? Обійми";

"Вже купила квиток на концерт у Вільнюсі. Так чекала";

"Ох як шкода. Як так чекала на вас";

"Приїжджайте в Люблін".