"Бумбокс" презентував ліричний трек "Імперії впадуть": яка відома зірка взяла участь у кліпі

Гурт "Бумбокс" відзначився новою прем'єрою кліпу та пісні "Імперії впадуть", випуск яких анонсували раніше. Новий хіт став завершенням трилогії, до якої входять кліпи "ДШ" та "Ангела". Це роботи з різних альбомів і з різним змістом, проте об'єднані одною історією. У кліпі з'явилась всесвітньо відома модель Наталія Гоцій.

Автором слів пісні "Імперії впадуть" став Андрій Хливнюк, а прем'єра відео відбулась 19 листопада. Режисером кліпу став Став Гуренко, оператором – Олександр Бойко.

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Кліп "Імперії впадуть" – це певною мірою завершення трилогії, до якої входять кліпи "ДШ" та "Ангела". Між собою ці відео об'єднані метафоричністю та візуальним стилем: у "ДШ" головний герой стоїть перед вибором, який змінить все у його житті, в "Ангела" – отримує удари, що лишають на тілі шрами, опіки та татуювання, а в "Імперії впадуть" сам стає тим, хто ці удари завдає,

– коментує задум кліпу режисер Гуренко.

Творець відео додав, що у кліпі глядачам намагались показати, як стосунки з коханою людиною лишають на нас сліди у вигляді досвіду.

"Іноді людина з'являється в житті іншої як підтримка, іноді як випробування, яке не кожен здатен пройти. Що робити? Встати та продовжити? Завдати удару в спину чи просто здатися? Кинути зброю та віддатись одне одному? Варіантів безліч, як і безліч тактик у фехтувальному поєдинку", – додав режисер.

Бумбокс – "Імперії впадуть": дивитись відео онлайн

Хливнюк про Гоцій

Щодо спільної роботи у кліпі з Наталею Гоцій, Хливнюк каже, що йому було дуже комфортно з нею працювати. Саме їй він відправив демо пісні "Імперії впадуть", яку вважає дуже близькою та відданою слухачкою гурту. Він переконаний, що без жінки кліпу не було б. Як і без фехтувальників Влади Харькової та Володимира Станкевича, які теж приєднались до зйомок.

"Наталя заради нас скасувала одну зйомку і перенесла ще кілька, одразу після зйомок кліпу поїхала в аеропорт, де на неї чекала робота в Лондоні. Вона закохала знімальну групу своїм тактом і професіоналізмом. Коли Наталя була в кадрі, на майданчику стояла тиша, хіба що я міг щось говорити з нашим оператором Олександром Бойком, та й то режисер на нас покрикував. Наталя настільки органічно вписалася в історію, що їй одразу всі повірили. Спробуйте прожити важкі стосунки у кадрі під яскравим світлом в оточенні тридцяти людей. А тепер повторіть це дев'ять раз. Це треба вміти", – залишився задоволеним роботою Хливнюк.

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Сама ж модель Наталя Гоцій зізнається, що за свою кар'єру моделі вона брала участь у тисячах зйомок, але в кліпі знімалася вперше.

Головним для мене було виправдати довіру Андрія та Стаса, зіграти переконливо та подолати свій внутрішній стрес. Тому що кліп залишиться назавжди. Це маленьке кіно, і тепер я знаю, як його знімають,

– прокоментувала модель.



Наталія Гоцій та Андрій Хливнюк на зйомках кліпу "Імперії впадуть" / Фото Артура Радько

Текст пісні "Імперії впадуть" – "Бумбокс"

Імперіі впадуть

У море й звідусіль завиють нам вітри

Не стануть у нагоді їм фортеці й бункери

До кого бігтимеш щосил

Кого попросиш не мовчи

Малий зі мною говори

З ким спільні спогади в очах підуть малюнками

Чи це буду я

Розкажи, чи це буду я

Як сонце не зійде не грітиме згори кого згадаєш ти

Кому в останній раз

Ти крикнеш

Не лишай з собою забери

Хто він той твій єдиний

хоч живи хоч і вмри

Що грою ти назвеш а що стосунками

Чи це буду я

Розкажи, чи це буду я

В цей спосіб перевір всі свої принципи

Геть галас пиху славу самовпевнення

Чи я зоря

Чи я твоє затемнення

Чи я тебе собі в уяві виліпив