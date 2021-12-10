"Були погрози у його бік": Наталка Карпа розповіла про перше трагічне кохання

Українська співачка Наталка Карпа зараз переживає нелегкий період у шлюбі з чоловіком. Проте вона також згадала і про перше кохання у Львові, якому не судилось бачити майбутнього. Стався "нещасний випадок".

Її перше кохання сталось ще у молодості, коли Карпа, попри медичний університет, хотіла займатись творчістю. Тоді вона влаштувалась на роботу у львівську радіостанцію, де раптово закохалась у свого редактора – журналіста Василя Чудика.

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Що відомо про Василя Чудика Чоловік був директором програм радіо "Незалежність". Він народився у 1968 році, проте загинув 18 липня 1999 року при не з’ясованих досі обставинах. Він також був музикантом та навіть виступав на фестивалі "Червона рута" у Запоріжжі. Навчався на факультеті журналістики у ЛНУ імені Івана Франка. Його батьком був Іван Чудик, який працював старшим редактором Львівського обласного радіо та заснував перше в Україні Незалежне радіо.

Трагічне кохання Карпи

Карпа зізналась, що коли бачила його, то втрачала дар мови. Вона досі не може зрозуміти, за що вона його покохала, але тоді він її повністю зачарував. Проте чоловік трагічно загинув за нез'ясованих обставин.

Наталка Карпа переконана, що це сталось невипадково.

Він був журналістом. Журналіст без страху. Були погрози у його бік, на які він не зважав. І якось стався, скажімо так, "нещасний випадок". Коли вже потім наймали приватних детективів, щоб розслідувати всю цю історію, було багато глухих і незрозумілих кутів,

– поділилася Карпа.



Василь Чудик у редакції радіо / Фото з сайту радіо "Незалежність"

Після смерті коханого вона була повністю розбитою, тому аби відволіктись, вона максимально завантажила себе роботою: почала здобувати паралельно іншу освіту та почала брати участь в різних музичних конкурсах. Можливо, саме така трагічна сторінка життя Наталки і зробила її такою, яка вона є зараз.

Що відомо про особисте життя Карпи