Букмекери Євробачення назвали ймовірну переможницю відбору: цікавий рейтинг

Національний відбір Євробачення-2022 відбудеться вже за кілька днів, 12 лютого. Поки 8 учасників готуються до конкурсу, букмекери ставлять ставки на переможця. Нею може стати Alina Pash.

На офіційному сайті Євробачення букмекери виставили свої прогнози на перемогу чи програш українських учасників відбору.

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У букмекерів наразі перебуває один фаворит з найбільшим відсотком голосів – 31% за Alina Pash. Дівчина підготувала до події дві версії пісні – українською та англійською мовою. Друге місце наразі віддають артистці ROXOLANA, а третє – гурт Kalush Orchestra.

Ось як виглядає повний рейтинг букмекерів:

Alina Pash – 31% ROXOLANA – 23% Kalush Orchestra – 14% Michael Soul – 9% Cloudless – 7% Wellboy – 7% Barleben – 5% Our Atlantic – 5%

Alina Pash – "Тіні забутих предків" / Shadows of Forgotten Ancestors: дивитись онлайн

Нагадаємо, що за перше місце представляти Україну в Італії змагатимуться:

Alina Pash – "Тіні забутих предків"

Cloudless – "All Be Alright"

Kalush Orchestra – "Стефанія"

Barleben – "Hear My Words"

Michael Soul – "Demons"

Our Atlantic – "Моя любов"

ROXOLANA – "GIRLZZZZ"

Wellboy – "Nozzy Bossy"

Майже всі учасники, окрім Wellboy, презентували свої хіти – хлопець готує до прем'єри пісню 11 лютого, за день до конкурсу. Тому за останні кілька тижнів фанати вже змогли оцінити композиції та обрати улюбленого виконавця чи гурт.

Що відомо про участь Alina Pash у відборі

Ще з початку прийому заявок участь Alina Pash в конкурсі обростала скандали. А все тому, що раніше дівчина вирізнялась неоднозначною позицією щодо війни в Україні: у 2018 році вона мала виступати в Росії, в центрі Сколково. Тоді вона виокремлювала закарпатський говір в окрему мову та заявляла про космополітичні погляди.

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Організатором цього виступу була російська компанія Bosco di Ciliegi, яка належить Михайлу Куснировичу – довіреній особі Путіна на президентських виборах 2018 року. Інші заплановані концерти в Москві співачка скасувала. Мовляв, "музиці не місце там, де є шум і ненависть".

Також виконавиця продовжувала співпрацювати з Іваном Дорном, який живе та працює в країні-агресорці. Зокрема у 2015 році вона виступала в окупованому Криму, куди туди її запросили в складі кавер-бенду. Спочатку вона казала, що летіла туди літаком, проте нещодавно запевнила, що їхала туди автобусом, тобто не порушила закон України.