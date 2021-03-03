З букетом квітів: Леся Нікітюк підкорила ніжним образом у мініспідниці

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала новий образ. Вона постала біля великого букета квітів у футболці та клітчастій мініспідниці.

Українська зірка Леся Нікітюк активно просуває кар'єру телеведучої, але й розвиває свій інстаграм-блог. Вона опублікувала нові фото, де продемонструвала гарний образ.

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Образ Лесі Нікітюк

Днями в Україні наступила весна, тому зірки тепер демонструють стильні весняні образи, що підкорюють легкістю та ніжністю. Леся Нікітюк також поділилась новим аутфітом. Вона зробила селфі перед дзеркалом, біля якого також стояв величезний букет рожевих троянд.

Телеведуча позувала в чорній футболці із зображенням ведмедика, яку поєднала із клітчастим костюмом пастельних жовтого та бузкового кольорів. Мініспідниця з торочками вдало підкресила стрункість Лесі Нікітюк, а жакет додав елегантності.

Довге волосся знаменитість зібрала у високий кінський хвіст, випустивши чубчик. Трендовий look телезірка доповнила макіяжем. Вона вирівняла тон обличчя, підкреслила очі тушшю та нафарбувала губи нюдовою помадою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

У коментарях Лесю Нікітюк засипали компліментами: