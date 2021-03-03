Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала новый образ. Она появилась возле большого букета цветов в футболке и клетчатой мини-юбке.

Украинская звезда Леся Никитюк активно продвигает карьеру телеведущей, но и развивает свой инстаграм-блог. Она опубликовала новые фото, где продемонстрировала хороший образ.

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Образ Леси Никитюк

На днях в Украине наступила весна, поэтому звезды теперь демонстрируют стильные весенние образы, покоряют легкостью и нежностью. Леся Никитюк также поделилась новым аутфитом. Она сделала селфи перед зеркалом, у которого также стоял огромный букет розовых роз.

Телеведущая позировала в черной футболке с изображением мишки, которую соединила с клетчатым костюмом пастельных желтого и сиреневого цветов. Мини-юбка с бахромой удачно подчеркнула стройность Леси Никитюк, а жакет добавил элегантности.

Длинные волосы знаменитость собрала в высокий конский хвост, выпустив челку. Трендовый look телезвезда дополнила макияжем. Она выровняла тон лица, подчеркнула глаза тушью и накрасила губы нюдовою помадой.



Леся Никитюк / Фото с инстаграма Леси Никитюк

В комментариях Лесю Никитюк засыпали комплиментами: