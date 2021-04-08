Меган Маркл і принц Гаррі дев'ять разів викликали поліцію у свій будинок у США

Відтоді як Меган Маркл і принц Гаррі оселилися у власному маєтку в Монтесіто, Каліфорнія, вони дев'ять разів викликали поліцію. Найчастіше правоохоронці з'являлися в будинку подружжя в липні минулого року, коли вони тільки переїхали до Санта-Барбари з Лос-Анджелеса.

Ця інформація закріплена в офіційному звіті поліції Каліфорнії. Працівники реагували на телефонні дзвінки та виїжджали до будинку після спрацьовування сигналізації та через проникнення на приватну територію.

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У липні минулого року до офісу шерифа округу Санта-Барбара надійшло чотири виклики. Три з них відбулися вранці та позначені як "спрацювання сигналізації". Схожі дзвінки були в серпні та листопаді того ж 2020 року.

Напередодні Різдва до помешкання Меган Маркл і принца Гаррі прибула поліція через незаконне проникнення на приватну територію. Правоохоронці повернулися наступного дня з тієї ж причини і затримали 37-річного Ніколаса Брукса.

Чоловіка запроторили до в'язниці за порушення закону, а згодом – звільнили. Проте причину його появи на території будинку королівського подружжя досі не розголошують.

Наразі останній дзвінок від пари надійшов в поліцію о другій годині ночі 16 лютого 2021 року і вказаний як "спрацювання сигналізації". Прес-секретарка офісу шерифа округу Санта-Барбара відмовилася надавати додаткову інформацію про дзвінки.

Нагадаємо, документи про безпеку пари потрапили в пресу після інтерв'ю Гаррі і Меган для Опри Вінфрі. Під час розмови з ведучою вони заявили, що відтоді, як купили власний будинок за 15 мільйонів доларів, дуже переймаються своєю безпекою. Після відходу від монаршої родини їх більше не охороняють працівники британської служби безпеки, яка фінансується коштом платників податків Великобританії. Пара наймає охорону з власного гаманця.