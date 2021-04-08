С тех пор как Меган Маркл и принц Гарри поселились в собственном имении в Монтесито, Калифорния, они девять раз вызывали полицию. Чаще всего правоохранители появлялись в доме супругов в июле прошлого года, когда они только переехали в Санта-Барбару из Лос-Анджелеса.

Эта информация закреплена в официальном отчете полиции Калифорнии. Работники реагировали на телефонные звонки и выезжали к дому после срабатывания сигнализации и из-за проникновения на частную территорию.

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В июле прошлого года в офис шерифа округа Санта-Барбара поступило четыре вызова. Три из них произошли утром и обозначены как "срабатывание сигнализации". Похожие звонки были в августе и ноябре того же 2020 года.

Накануне Рождества в дом Меган Маркл и принца Гарри прибыла полиция из-за незаконного проникновения на частную территорию. Правоохранители вернулись на следующий день по той же причине и задержали 37-летнего Николаса Брукса.

Мужчину отправили в тюрьму за нарушение закона, а впоследствии – освободили. Однако причину его появления на территории дома королевской четы до сих пор не разглашают.

Сейчас последний звонок от пары поступил в полицию в два часа ночи 16 февраля 2021 года и указан как "срабатывание сигнализации". Пресс-секретарь офиса шерифа округа Санта-Барбара отказалась предоставлять дополнительную информацию о звонках.

Напомним, документы о безопасности пары попали в прессу после интервью Гарри и Меган для Опры Уинфри. Во время разговора с ведущей они заявили, что с тех пор, как купили собственный дом за 15 миллионов долларов, очень озабочены своей безопасностью. После ухода от монаршей семьи их больше не охраняют работники британской службы безопасности, финансируемой за счет налогоплательщиков Великобритании. Пара нанимает охрану из собственного кошелька.