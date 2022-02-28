Будемо чинити опір: Катя Осадча порівняла Україну з кораблем "Черкаси" в однойменному фільмі

Українська телеведуча Катя Осадча пригадала фільм "Черкаси". Вона порівняла його сюжет з подіями в Україні під час війни.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча активно висвітлює події в Україні. Тепер вона порівняла війну з кораблем "Черкаси", що боровся до кінця, в однойменному фільмі.

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Катя Осадча про Україну під час війни

Знаменитість порівняла теперішню Україну з військовим кораблем "Черкаси". Він не здався російським окупантам та боровся до кінця.

Коли вийшов фільм Черкаси, ми особисто познайомилися з капітаном тральщика "Черкаси", що не здався окупантам в Криму. Тоді ми плакали, висловлювати капітану свою повагу і навіть уявити не могли, що за два роки ми всі станемо "Черкасами", що будуть чинити опір!

– написала Катя Осадча.

, що у фільмі капітан тральщика Федаш каже морякам важливу фразу: "Черкаси будуть чинити опір". Сьогодні й Україна чинить опір російському окупанту.

Катя Осадча також висловила подяку українським воїнам та попросила відписуватися "ватних" підписників. Вона додала, що вважає мовчання українців – зрадою.

Уривок з фільму "Черкаси" / Відео з інстаграму Каті Осадчої

Нагадаємо, фільм "Черкаси" створений на основі реальних подій та розповідає про тральщик "Черкаси", який перебував на території Криму. За сюжетом, на нього напали російські війська. Протягом трьох тижнів корабель з українськими моряками мужньо тримав оборону і став єдиним судном, яке утримало прапор України на щоглі.

За створенням сюжету та знімальним процесом слідкував Юрій Федаш, який на момент нападу був командиром тральщика U311 "Черкаси". А ряди акторів поповнили моряки, які обороняли свій корабель у нелегкий березень 2014-го.

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Текст публікації Каті Осадчої

Коли вийшов фільм Черкаси, ми особисто познайомилися з капітаном тральщика Черкаси, що не здався окупантам в Криму. Тоді ми плакали, висловлювати капітану свою повагу і навіть уявити не могли, що за два роки ми всі станемо Черкасами, що будуть чинити опір!

Русский корабль иди на**й. Пишаюсь нашими воїнами! Ми сильні, ми на нашій землі, ми переможемо! Upd: вату прошу відписуватися мовчки. Мовчання українців в Україні й за кордоном вважаю підлістю і зрадою.