Будемо боротись, але шансів майже немає, – Тимур Мірошниченко про Євробачення-2023 в Україні

Європейська мовна спілка вирішила, що Євробачення 2023 відбудеться не в Україні й перенесла його до Великої Британії.

Ми були б не українцями, якби "опустили руки". Будемо продовжувати боротися, але насправді шансів майже немає. Про це 24 каналу розповів Тимур Мірошниченко.

До теми Могли не витратити жодної гривні: Мірошниченко розповів, хто платив би за Євробачення в Україні

За його словами, Європейська мовна спілка вже вдруге відмовила, тому, скоріш за все, Євробачення відбудеться не в Україні.

На думку Тимура Мірошниченка, все треба сприймати з "холодню головою". Всі, хто залишився в нашій державі чи вимушено її залишили через війну Росії проти України, розуміють – в країні немає жодного повністю безпечного місця.

"Європейська мовна спілка перестраховується. Адже ця заява поступила дещо раніше, ніж допустимі терміни, коли можна оголошувати місто-господар або країну-господарку Євробачення", – зазначив Мірошниченко.

Наразі це, мабуть, єдине правильне й логічне рішення з точки зору безпеки усіх, хто має бути залучений до Євробачення,

– повідомив Тимур Мірошниченко.

Він розповів, що приблизно 10 тисяч людей щороку акредитується на конкурс. Ще десь 30 – 40 тисяч відвідують Євробачення. Як результат, це безпека щонайменше – 50 тисяч людей.

Крім того, Тимур Мірошниченко додав, що місце проведення Євробачення – це "ласа мішень" для російських ракет.

Євробачення-2023 відбудеться не в Україні: Мірошниченко пояснив рішення організаторів

Останні новини щодо Євробаченння-2023